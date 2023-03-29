Зеленський провів «продуктивну розмову» з прем’єркою Італії і подякував за виступ на захист України

Президент України Володимир Зеленський повідомив у середу, що провів «продуктивну розмову» з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні.

«Говорили про наші двосторонні та міжнародні ініціативи. Шлях до миру в Україні – повне виведення російських військ з території нашої держави і реалізація нашої формули миру. Вдячні італійським друзям за підтримку. Працюємо далі», – написав Зеленський у фейсбуці.

В уряді Італії за підсумками бесіди повідомили, що Зеленський, серед іншого, висловив вдячність за майбутню конференцію з відновлення України, яка відбудеться у Римі 26 квітня, і стане «важливою нагодою для зміцнення відносин між італійськими компаніями та Україною».

«Після візиту Мелоні до Києва 21 лютого та її виступу перед італійським парламентом 21 березня, напередодні засідання Європейської ради, президент України подякував Італії, нагадав про сильну мотивацію української армії та висловив упевненість у її здатності відбити атаки Росії задля захисту територіальної цілісності України, у тому числі завдяки допомозі західних держав, зокрема Італії», – йдеться на сайті італійського уряду.

Повідомляється, що сторони говорили про необхідність домогтися «справедливого миру».

Наприкінці лютого Джорджа Мелоні перебувала з візитом в Україні, в перебігу якого заявила про незмінну підтримку Києва, пообіцяла допомогти зі системами ППО та організувати конференцію у Римі з відновлення України.

Минулого тижня прем’єрка Італії Джорджа Мелоні під час виступу в Сенаті емоційно відповіла одній з депутаток на пропозицію припинити допомагати Україні зброєю. «А може, пані депутатко, ви скажете це Путіну? Я здивована, що ви говорите це нам. Чому? Це ж, напевно, є зрадою нашої позиції. Бо це означає, що ми схвалюємо вторгнення в Україну. Бо якщо ми зупинимося – то ми даємо згоду, називаймо речі своїми іменами, ми схвалюємо вторгнення в Україну».