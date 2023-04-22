Союзники надають Україні недостатньо зброї – заступник міністра закордонних справ Мельник

Україна вдячна союзникам за військову допомогу, але цієї допомоги наразі недостатньо. Про це заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник написав 22 квітня у твітері.

«Цього року Україні потрібно в 10 разів більше (зброї), щоб покінчити з російською агресією. Тому ми закликаємо наших партнерів перетнути всі штучні червоні лінії та виділити 1% ВВП на поставки зброї Україні», – закликав Мельник.

Раніше 22 квітня міністр оборони України Олексій Резніков висловив переконання, що зустріч Контактної групи з оборони України, яка відбулася 21 квітня на американській авіабазі «Рамштайн» у Німеччині, наблизила момент трибуналу над Росією за її злочини в Україні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що головним питанням, яке обговорювали на зустрічі Контактної групи щодо оборони України на базі «Рамштайн» у Німеччині 21 квітня, була протиповітряна оборона. Про це Столтенберґ сказав в інтерв’ю Радіо Свобода після завершення зустрічі.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що побудова багаторівневої системи ППО/ПРО у найкоротший термін є пріоритетом для України.

Президент Володимир Зеленський перед зустріччю «Рамштайн» заявив, що Україна очікує «ґрунтовних рішень, які відповідатимуть амбітним перспективам на полі бою».