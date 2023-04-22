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Союзники надають Україні недостатньо зброї – заступник міністра закордонних справ Мельник

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник

Україна вдячна союзникам за військову допомогу, але цієї допомоги наразі недостатньо. Про це заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник написав 22 квітня у твітері.

«Цього року Україні потрібно в 10 разів більше (зброї), щоб покінчити з російською агресією. Тому ми закликаємо наших партнерів перетнути всі штучні червоні лінії та виділити 1% ВВП на поставки зброї Україні», – закликав Мельник.

Раніше 22 квітня міністр оборони України Олексій Резніков висловив переконання, що зустріч Контактної групи з оборони України, яка відбулася 21 квітня на американській авіабазі «Рамштайн» у Німеччині, наблизила момент трибуналу над Росією за її злочини в Україні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що головним питанням, яке обговорювали на зустрічі Контактної групи щодо оборони України на базі «Рамштайн» у Німеччині 21 квітня, була протиповітряна оборона. Про це Столтенберґ сказав в інтерв’ю Радіо Свобода після завершення зустрічі.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що побудова багаторівневої системи ППО/ПРО у найкоротший термін є пріоритетом для України.

Президент Володимир Зеленський перед зустріччю «Рамштайн» заявив, що Україна очікує «ґрунтовних рішень, які відповідатимуть амбітним перспективам на полі бою».

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