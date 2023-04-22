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Найближчими днями Іспанія доставить в Україну танки Leopard 2 – МЗС

«Іспанія має намір передати Україні шість із десяти обіцяних танків Leopard 2 найближчими днями. Після цього буде другий пакет із ще чотирма танками», – Мануель Альбарес

Вже найближчими днями влада Іспанії поставить Україні танки Leopard 2A4, повідомив очільник МЗС країни Мануель Альбарес, якого цитує Tagesschau.

«Іспанія має намір передати Україні шість із десяти обіцяних танків Leopard 2 найближчими днями. Після цього буде другий пакет із ще чотирма танками», – сказав Альбарес.

За його словами, Іспанія підтримуватиме Україну стільки, «скільки це буде потрібно».

«Це включає гуманітарну допомогу, приймання біженців і постачання оборонної зброї», – уточнив Альбарес.

При цьому іспанські ЗМІ зазначають, що за останні тижні 55 українських військових пройшли в Іспанії підготовку на основних бойових танках Leopard 2A4.

У березні 18 танків Leopard 2, які надала Німеччина, і три, які пообіцяла Португалія, прибули в Україну. Влада в Києві наполягає, що бойові машини мають вирішальне значення для перемоги у війні з Росією. Москва називає поставки західної зброї провокацією, яка лише «продовжить страждання українського народу».

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