Усі танки Leopard 2, які Канада обіцяла Україні, прибули до Польщі – міністр оборони

Усі вісім бойових танків Leopard 2, які Канада обіцяла Україні, прибули до Польщі, повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд.

«Офіційно: усі вісім бойових танків Leopard 2, обіцяні Канадою для України, прибули до Польщі. Ми продовжимо підтримувати Україну і забезпечимо українців засобами, які їм потрібні, щоб битися і перемагати в цій війні», – написала вона у твіттері.

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У березні повідомлялося, що Канада в найближчі тижні передасть Україні обіцяні вісім основних бойових танків Leopard 2, а також броньовану ремонтно-евакуаційну машину, допоміжне обладнання і боєприпаси.