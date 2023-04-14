Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Усі танки Leopard 2, які Канада обіцяла Україні, прибули до Польщі – міністр оборони

Аніта Ананд обіцяє, що Оттава продовжить підтримувати Україну і забезпечить українців засобами, які їм потрібні

Усі вісім бойових танків Leopard 2, які Канада обіцяла Україні, прибули до Польщі, повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд.

«Офіційно: усі вісім бойових танків Leopard 2, обіцяні Канадою для України, прибули до Польщі. Ми продовжимо підтримувати Україну і забезпечимо українців засобами, які їм потрібні, щоб битися і перемагати в цій війні», – написала вона у твіттері.

Читайте також: Данілов: є «певні затримки» у постачанні зброї Україні

У березні повідомлялося, що Канада в найближчі тижні передасть Україні обіцяні вісім основних бойових танків Leopard 2, а також броньовану ремонтно-евакуаційну машину, допоміжне обладнання і боєприпаси.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG