Данілов: є «певні затримки» у постачанні зброї Україні

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що є «певні затримки» у постачанні зброї, яку обіцяли партнери України.



«Хочу звернути увагу на слова президента, що ми чекаємо на обіцяну допомогу від наших партнерів. Я можу зауважити, на превеликий жаль, ще не всі партнери відгукнулися. Постачання зараз йде – я не можу сказати, що його немає – але є певні затримки по тих чи інших питаннях. Будемо вважати, що це тимчасова ситуація, яка буде відпрацьована», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Секретар РНБО не уточнив, про який вид озброєння йдеться.

«Що стосується достатності чи недостатності. Повірте – військовим ніколи не буде достатньо. Тому що наші військові мають велике бажання мати якомога більше зброї, щоб якомога швидше знищити терористів, які вдерлися на нашу територію», – додав Данілов.



13 квітня президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні зауважив, що Україна «дуже чекає постачання зброї, обіцяного партнерами».