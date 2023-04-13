Німеччина дозволила Польщі передати п’ять винищувачів МіГ-29 Україні

Уряд Німеччини дозволив передати Україні п’ять винищувачів МіГ-29, які перебувають у ВПС Польщі. Про це повідомила пресслужба уряду ФРН 13 квітня.

«Я радий повідомити, що ми можемо обіцяти нашим польським партнерам постачання п’яти МіГ-29 із резервів армії ФРН Україні. Ми тільки сьогодні отримали заявку. Я вітаю той факт, що ми у федеральному уряді разом ухвалили це рішення», – заявив голова німецького Міноборони Борис Пісторіус.

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У німецькому уряді також зазначили, що ці літаки належали армії ФРН, потім Німеччина передала їх Польщі, і як країна походження цієї військової техніки ФРН мала дати згоду на їх реекспорт. Всього в армії ФРН налічувалося 24 винищувачі МіГ-29.

У березні Польща вже передала Україні чотири МіГ-29, а президент Анджей Дуда оголосив, що незабаром буде передано ще кілька літаків.

Україна давно просить союзників про надання сучасних винищувачів, зокрема, F-16. Під час зустрічі в Парижі на початку лютого президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів «якомога швидше» надати Україні винищувачі, щоб відбити наступ Росії.