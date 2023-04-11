Румунія планує придбати винищувачі F-35 для посилення протиповітряної оборони

Румунія має намір придбати американські винищувачі останнього покоління F-35 для посилення своєї протиповітряної оборони, повідомляє агенція Reuters з посиланням на заяву Вищої ради оборони країни (CSAT).



Держава Європейського Союзу та НАТО підвищила витрати на оборону до 2,5% валового внутрішнього продукту цього року з 2% у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Країна, яка має спільний 650-кілометровий кордон з Україною, має американську систему протиракетної оборони, а з минулого року на її території розміщена постійна бойова група Альянсу.



«Наявність надійних, сумісних, гнучких і ефективних оперативних можливостей протиповітряної оборони... в рамках наших зобов’язань як країни НАТО і ЄС є ключовим для досягнення Румунією цілей її оборонної політики», – йдеться в заяві. – «Процес модернізації військово-повітряних сил продовжуватиметься шляхом придбання реактивних літаків останнього покоління F-35».



Проте кількість літаків чи терміни купівлі не уточнюються.



Минулого року президент Клаус Йоганніс заявив, що Румунія розглядає можливість придбання літаків F-35, які виробляє американська компанія.