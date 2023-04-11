Повітряні сили США назвали дату наступної зустрічі «Рамштайн» 

Наступна зустріч Контактної групи з оборони України відбудеться на військово-повітряній базі «Рамштайн» 21 квітня – про це заявили Військово-повітряні сили США в Європі, передає кореспондент Радіо Свобода.

«Міністр оборони США Ллойд Остін ІІІ планує очолити особисту зустріч Контактної групи з оборони України на військово-повітряній базі «Рамштайн», Німеччина, 21 квітня 2023 року», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: «Україна має всі три складники для перемоги» – генерал США Марк Гертлінг про контрнаступ ЗСУ

У ВПС додають, що Остін знову запрошує міністрів оборони та військових високопосадовців світу обговорити «кризу, що триває в Україні, та різноманітні безпекові проблеми, з якими стикаються союзники та партнери США».

Попередня зустріч у форматі «Рамштайн» відбулася 15 березня 2023 року по відеозв’язку. Тоді Олексій Резніков заявляв, що 10-й Рамштайн вселяє оптимізм: посилення протиповітряної оборони, постачання боєприпасів, тренування і формування «броньованого кулака».

А міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін за підсумками зустрічі розповів про «нові зобов’язання» країн-учасниць зустрічі «Рамштайн» та про те, що країни знову підтвердили свою єдність у підтримці боротьби України за свободу.