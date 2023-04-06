Резніков в Афінах повідомив про «дуже продуктивну» зустріч із міністром оборони Греції

Міністр оборони Олексій Резніков перебуває в Греції з візитом – про це він повідомив 6 квітня.
«Дуже продуктивна зустріч із моїм колегою, міністром оборони Нікосом Панагіотопулосом. Я вдячний грецьким друзям за їхню непохитну підтримку нашого суверенітету та територіальної цілісності, гуманітарну та оборонну допомогу (БМП, боєприпаси), та їхню сталу участь у «Рамштайні», – заявив Резніков.
Голова Міноборони повідомив також, що взяв участь у покладанні квітів до Могили невідомого солдата в Афінах.
Раніше агенція AP повідомила, що Панагіотопулос під час зустрічі з Резніковим пообіцяв надати «будь-яку підтримку Україні на цьому дуже важливому, вирішальному етапі війни».
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Водночас раніше в грецькому парламенті голова Міноборони країни зазначив, що Афіни готові надати підтримку, яка не підважуватиме її власну оборону.
Раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що наступна зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться в квітні.
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