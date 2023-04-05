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Міністр оборони Литви разом із Резніковим відвідав Харків

Ілюстраційне фото. Міністр оборони України Олексій Резніков (ліворуч) і міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас у Києві, березень 2022 року

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас відвідав Харків разом із українським колегою Олексієм Резніковим – про це обидва урядовці повідомили 5 квітня.

«Я був радий приймати мого сміливого друга й колегу Арвідаса Анушаускаса в Харкові та його околицях. Наше друге найбільше місто живе лише в 40 кілометрах від кордону з державою-терористом. Живе під обстрілами. З такими друзями, як Литва, ми відновимо мир і відбудуємо наші міста!» – заявив Резніков.

Анушаускас, коментуючи візит до міста, написав у своєму твітері, що «Литва стоятиме разом із Україною до перемоги».

Напередодні міністр оборони Литви повідомив, що зустрівся в Харкові, окрім Резнікова, також із головою Харківського гарнізону, бригадним генералом Сергієм Мельником, головою області Олегом Синєгубовим та мером міста Ігорем Тереховим.

Російські війська регулярно обстрілюють Харківщину.

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