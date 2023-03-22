У найближчі місяці Литва надішле Україні нову військову допомогу – Науседа

У найближчі місяці Литва надішле Україні нову військову допомогу, повідомив у твітері президент Литви Гітанас Науседа.

«Підтримка України є надзвичайно важливою. У найближчі місяці Литва надішле протипілотники, зброю, боєприпаси, забезпечить військову підготовку та продовжить запрошувати союзників також посилити свої зусилля», – написав Науседа.

Він зауважив, що наразі підтримка України становить понад 1,2% ВВП Литви.

З початку повномасштабної російської агресії Литва послідовно підтримує Україну, як і інші країни Балтії – Латвія та Естонія.

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