Близько 2500 українських військових зараз проходять тренування в Німеччині – Міллі

Близько 2500 українських військових наразі проходять тренування в Німеччині, повідомив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.



«Зараз у Німеччині навчаються близько 2500 українських військових. Ще 8800 військових пройшли навчання та повернулися в Україну. А 65 українців нещодавно пройшли підготовку на ракетних комплексах Patriot», – сказав Міллі під час пресконференції за результатами засідання у форматі «Рамштайн».



За його словами, США та союзники продовжуватимуть забезпечувати життєво важливу підготовку та додаткові можливості для протиповітряної оборони та маневрування.

На військово-повітряній базі «Рамштайн» у Німеччині 21 квітня пройшла зустріч Контактної групи з оборони України.