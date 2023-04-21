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Близько 2500 українських військових зараз проходять тренування в Німеччині – Міллі

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Німеччина, 21 квітня 2023 року

Близько 2500 українських військових наразі проходять тренування в Німеччині, повідомив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.

«Зараз у Німеччині навчаються близько 2500 українських військових. Ще 8800 військових пройшли навчання та повернулися в Україну. А 65 українців нещодавно пройшли підготовку на ракетних комплексах Patriot», – сказав Міллі під час пресконференції за результатами засідання у форматі «Рамштайн».

За його словами, США та союзники продовжуватимуть забезпечувати життєво важливу підготовку та додаткові можливості для протиповітряної оборони та маневрування.

На військово-повітряній базі «Рамштайн» у Німеччині 21 квітня пройшла зустріч Контактної групи з оборони України.

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