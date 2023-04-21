США в найближчі тижні почнуть навчання українських військових на танках Abrams – посадовці

Сполучені Штати Америки почнуть навчати українські сили, як користуватися танками «Абрамс» й обслуговувати їх, у найближчі тижні, заявили американські офіційні особи 21 квітня.

Як повідомляє агентство Associated Press, за даними неназваних офіційних осіб, 31 танк прибуде на полігон Графенвер у Німеччині наприкінці травня, а навчання розпочнуться невдовзі після цього і триватимуть близько 10 тижнів.

Про рішення оголосили в той час, як на військово-повітряній базі «Рамштайн» у Німеччині відбувається зустріч Контактної групи з оборони України.

Вашингтон у січні погодився надати танки Україні, що стало несподіванкою після заяв про «надто велику складність» і «труднощі технічного обслуговування» танків при їх застосуванні безпосередньо на полі бою.

США оголосили, що підготовка їхніх танків до відправки в Україну вимагатиме часу. Крім того, повідомлялося, шо на складах немає танкових «надлишків».

Спочатку США планували відправити Україні 31 новий танк M1A2 Abrams, на виробництво та доставку яких міг піти рік чи два. Але наприкінці березня Вашингтон вирішив, що Україна отримає старішу модифікацію Abrams – це дозволить прискорити їхнє освоєння українськими військовими та передачу Збройним силам України.

Від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну американські інструктори навчили понад 7 000 українських військовослужбовців.