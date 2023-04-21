Берлін відкинув можливість відправки німецьких винищувачів в Україну

Міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус на зустрічі союзників Києва на німецькій базі «Рамштайн» 21 квітня відкинув можливість поставки в Україну німецьких винищувачів, повідомило агентство dpa.

Проте Німеччина може надати українським пілотам літаки, якими вони могли б оперативно користуватися й обслуговувати їх на місці, заявив Пісторіус 21 квітня під час переговорів, присвячених координації поставок зброї в Україну.

«Це не те, що пересісти з однієї орендованої машини на іншу», – сказав він, маючи на увазі відмінності між винищувачами двох країн.

Німецькі Tornado і Eurofighter мають інші можливості, ніж ті, які потрібні Україні, заявив німецький міністр. «Це стосується тих, у кого є потрібні літаки», – додав він.

Цього місяця уряд Німеччини дозволив передати Україні п’ять винищувачів МіГ-29, які перебувають у ВПС Польщі.

У німецькому уряді зазначили, що ці літаки належали армії ФРН, потім Німеччина передала їх Польщі, і як країна походження цієї військової техніки ФРН мала дати згоду на їх реекспорт. Всього в армії ФРН налічувалося 24 винищувачі МіГ-29.

У березні Польща вже передала Україні чотири МіГ-29, а президент Анджей Дуда оголосив, що незабаром буде передано ще кілька літаків.

Також у квітні Словаччина передала Україні всі 13 обіцяних винищувачів МіГ-29.

Водночас Україна давно просить союзників про надання сучасних винищувачів, зокрема, F-16. Під час зустрічі в Парижі на початку лютого президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів «якомога швидше» надати Україні винищувачі, щоб відбити наступ Росії.