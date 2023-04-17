Словаччина передала Україні всі обіцяні винищувачі МіГ-29

Словаччина передала Україні всі 13 обіцяних винищувачів МіГ-29, повідомила пресслужба словацького Міністерства оборони.

Там нагадали, що перші чотири одиниці були передані в березні, решта дев’ять «також були успішно передані українським силам».

«Ця передача була здійснена наземним шляхом з огляду на найбільшу можливу безпеку, знову ж таки величезна подяка всім залученим, тому що в таких випадках це справді важлива і складна логістична операція», – заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

Словаччина стала першою країною, яка передала Україні винищувачі: про надання перших чотирьох літаків влада країни оголосила 23 березня.

У Росії заявили, що надання Словаччиною Україні винищувачів МіГ-29 є «недружнім кроком» та порушенням міжнародних зобовʼязань.