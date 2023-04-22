Росія стала ближче до «Нюрнберга-2» – Резніков за підсумками «Рамштайну»

Зустріч Контактної групи з оборони України, яка відбулася 21 квітня на американській авіабазі «Рамштайн» у Німеччині, наблизила момент трибуналу над Росією за її злочини в Україні. Про це 22 квітня у твітері написав міністр оборони України Олексій Резніков.

«Результати «Рамштайну-11»: Росія наближається до «Нюрнберга-2». Кожна зустріч у такому форматі не лише приносить більше корисних «подарунків» для української армії, а й спрямована на притягнення злочинців до відповідальності», – вважає український міністр.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що головним питанням, яке обговорювали на зустрічі Контактної групи щодо оборони України на базі «Рамштайн» у Німеччині 21 квітня, була протиповітряна оборона. Про це Столтенберґ сказав в інтерв’ю Радіо Свобода після завершення зустрічі.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що побудова багаторівневої системи ППО/ПРО у найкоротший термін є пріоритетом для України.

Президент Володимир Зеленський перед зустріччю «Рамштайн» заявив, що Україна очікує «ґрунтовних рішень, які відповідатимуть амбітним перспективам на полі бою».