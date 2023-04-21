Резніков розповів про результати зустрічі з генсеком НАТО та засідання «танкової коаліції»

Міністр оборони України Олексій Резніков під час зустрічі з генеральний секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом висловив сподівання про пришвидшення «політичних рішень щодо інтеграції України в НАТО».



«Чудова дискусія з Генеральним секретарем НАТО. Я висловив йому вдячність за координацію допомоги Україні з боку Альянсу. Напередодні Вільнюського саміту обговорили низку конкретних проектів. Я радий отримати зелене світло для нашої тісної співпраці з NSPA, агентством закупівель НАТО. Це включатиме огляд національних закупівель та найкращі поради для Міноборони», – написав він у твіттері.



За його словами, Україні потрібні відмінні оборонні закупівлі як для того, щоб виграти війну, так і для того, щоб бути ефективними в майбутньому.



«Україна досягла безпрецедентного рівня оперативної сумісності з НАТО. Ми де-факто вже є частиною простору безпеки Альянсу. Я висловив сподівання, що це пришвидшить політичні рішення щодо інтеграції нашої країни в НАТО», – додав міністр.

Під час візиту до Києва 20 квітня Єнс Столтенберґ повторив, що майбутнє України – в НАТО, проте традиційно не назвав термінів для цього.



Резніков також повідомив про засідання «танкової коаліції».

«Я вдячний своїм німецьким і польським колегам Борису Пісторіусу та Маріушу Блащаку за непохитну підтримку України. Сьогодні ми підписали угоду про наміри щодо створення в Польщі Центру технічного обслуговування та обслуговування основних бойових танків України Leopard 2. Це сприятиме зміцненню нашої співпраці та можливостей українських захисників», – розповів він.

На військово-повітряній базі «Рамштайн» у Німеччині 21 квітня відбувається зустріч Контактної групи з оборони України.

Президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що Україна готується до чергової зустрічі у форматі «Рамштайн» і очікує «ґрунтовних рішень», які відповідатимуть амбітним перспективам на полі бою»