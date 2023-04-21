Столтенберґ про перспективу переговорів між Україною і РФ: Путін «готується до війни»

Україна сама вирішує, коли настане час і прийнятні умови для будь-яких переговорів про її майбутнє, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ. Він сказав про це, коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що президент Франції Емманюель Макрон має намір залучити Китай до того, щоб посадити Росію і Україну за стіл переговорів.

«Перш за все, я вважаю, що Україна сама вирішує, коли настане час і прийнятні умови для будь-яких переговорів про майбутнє України. По-друге, немає жодних ознак того, що президент Путін готується до миру. Він готується до війни. І по-третє, ми знаємо, що навіть якщо дуже важко передбачити результат цієї війни і коли вона закінчиться, якщо все закінчиться за столом переговорів, те, що відбувається за цим столом, нерозривно пов’язане з ситуацією на полі бою», – сказав генсекретар після засідання Контактної групи з питань оборони України, яке відбулося на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині 21 квітня.

За його словами, єдиний спосіб переконатися, що президент РФ Володимир Путін «готовий прийняти Україну як суверенну, незалежну державу» і мати прийнятне рішення – «це надати Україні військову підтримку, щоб зміцнити їхню позицію у будь-яких потенційних переговорах у майбутньому».

«Отже, Україна повинна вирішувати, які умови є прийнятними, а ми повинні забезпечити, щоб Україна мала достатню силу на полі бою, яка дозволить нам отримати прийнятне завершення цієї війни», – наголосив Столтенберґ.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що президент Франції Еммануель Макрон має намір звернутися до Китаю з планом, який, на його думку, потенційно може привести до переговорів між Росією та Україною – причому вже цього літа.

Росія, яка у 2014 році окупувала український півострів Крим і з 2014 року підтримує бойові дії на Донбасі, а у лютому минулого року розпочала повномасштабне вторгнення до України, заявляє нібито про готовність до переговорів, які, за словами Москви, не мають стосуватися окупованих нею українських територій.

Україна неодноразово заявляла, що мир буде досягнутий лише тоді, коли Росія залишить усі окуповані території, включно з Кримом. «Справжній мир означає відновлення міжнародно визнаних кордонів України. Справжній мир означає безпечну Батьківщину для людей в українському Криму, які є мішенню», – заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.