Зеленський провів телефонні переговори з Макроном, обговорили формулу миру

У неділю, 30 квітня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.

«Обговорили взаємодію у роботі з іншими міжнародними партнерами щодо консолідації їхньої підтримки української формули миру. Скоординували позиції напередодні важливих міжнародних заходів та узгодили наступні конкретні кроки в рамках двостороннього діалогу», – повідомив Зеленський за підсумками перемовин.

Крім того, глава держави зазначив, що подякував Макрону за «всебічну та дієву підтримку України», а також докладно поінформував його про ситуацію на фронті та перспективи її розвитку у травні-червні.

«Окремо акцентував увагу на першочергових потребах українських сил оборони. Швидкість та конкретність реагування - це дуже важливо, це те, що значно посилює наші можливості. Цінуємо підтвердження Францією надання нашим Збройним Силам потужного бронетанкового пакету», – наголосив президент України.

Президент Франції Еммануель Макрон неодноразово висловлював Україні підтримку та засуджує російське вторгнення в Україну.