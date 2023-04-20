Байден і Макрон обговорили візит французького лідера до Китаю і підтвердили підтримку України

Президент США Джо Байден і його французький колега Емманюель Макрон обговорили 20 квітня в телефонному режимі нещодавню поїздку Макрона до Китаю, повідомив Білий дім.

За повідомленням, сторони «обговорили… поточні зусилля щодо просування процвітання, безпеки, спільних цінностей і заснованого на правилах міжнародного порядку в Індійсько-Тихоокеанському регіоні» та «підтвердили важливість підтримки миру та стабільності в Тайванській протоці».

Байден і Макрон також вкотре засудили російське вторгнення в Україну і «знову підтвердили свою непохитну підтримку України перед обличчям жорстокої агресії Росії».

Спілкування лідерів є шансом для Вашингтона та Парижа врегулювати напруженість, яка виникла через поїздку Макрона до голови КНР Сі Цзіньпіна, де французький лідер запропонував не втягувати європейські країни в боротьбу між Китаєм і Сполученими Штатами щодо демократичного Тайваню, підтримуваного Заходом.

Під час візиту до Пекіна Макрон сказав журналістам, що Європа має уникати «криз, які не є нашими», і повторив попередні коментарі, закликаючи до «стратегічної автономії» ЄС від Сполучених Штатів.

У четвер Байден мав також окрему телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, яка супроводжувала Макрона в Пекіні. У заяві Білого дому йдеться, що вони також «підтвердили важливість підтримки миру та стабільності в Тайванській протоці».