Міністр оборони Китаю їде до Москви

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу наступного тижня поїде до Росії. Як повідомило Міністерство оборони Китаю, там він зустрінеться зі своїм колегою Сергієм Шойгу й іншими військовими офіційними особами Росії.

Візит проходитиме з 16 по 19 квітня на запрошення Шойгу, додали у відомстві. На переговорах планують говорити про глобальну та регіональну безпеку.

Поїдка відбуватиметься після березневого візиту лідера КНР Сі Цзіньпіна до Росії, під час якої сторони заявили про дружбу і пообіцяли тісніші зв’язки. Президент РФ Володимир Путін також намагався показати Росію і Китай як близьких союзників, які об’єдналися проти гегемонії США і розширення НАТО.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що президенту Росії Володимиру Путіну під час візиту до Москви Сі Цзіньпіна не вдалося забезпечити безмежне двостороннє партнерство із Китаєм, на яке він, ймовірно, сподівався. У ISW зауважили, що Сі не сигналізував про намір надати підтримку РФ у її війні проти України, окрім «розпливчастих дипломатичних запевнень», що, ймовірно, є кроком відступу від того, що Путін сподівався отримати під час переговорів.

Китай ніколи публічно не підтримував повномасштабне вторгнення Росії в Україну, але також ніколи не критикував Москву через війну.

Захід висловлював занепокоєння тим, що Китай може надати Росії летальну зброю.

14 квітня після зустрічі з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок голова МЗС Китаю Цінь Ґан заявив, що Пекін не постачатиме зброю РФ для підтримки війни проти України і стежитиме за експортом товарів подвійного призначення.