«Путін все ще впевнений, що може перемолоти українців і виснажити Захід» – директор ЦРУ

Директор ЦРУ Вільям Бернс вважає, що президент Росії Володимир Путін не зробив висновків з першого року війни і все ще хоче завоювати всю Україну та розколоти єдність країн Заходу. Цей намір Путіна штовхає Росію у все більшу залежність від Китаю і в результаті може її перетворити на «економічну колонією» Пекіна.

Директор головного розвідувального управління при уряді США (ЦРУ) Вільям Бернс виступив в Університеті Райса в Х'юстоні.

Він заявив, що війна, яку розв'язала Росія проти України, обернулася «величезним стратегічним провалом» Кремля, але Путін досі готовий впевнений, що зможе завоювати Україну та ослабити НАТО і Захід в цілому.

Він, як і раніше, переконаний, що Україна важливіша для нього, ніж для нас.

«Він ставить на те, що йому вдасться перемолоти українців та виснажити Захід. Він думає і хоче, щоб ми думали, що він може змусити час працювати на нього, сказав Бернс у своєму вступному слові. – Він, як і раніше, переконаний, що Україна важливіша для нього, ніж для нас. Думаю, Путін також помилився в цій ставці, як і у своїх припущеннях перед вторгненням», – вважає директор ЦРУ.

Наприкінці 2021 року президент Джо Байден відправляв Бернса до Москви, щоб ще раз спробувати президента Росії не розпочинати війну, але глава ЦРУ повернувся із переконанням, що Володимир Путін уже ухвалив рішення.

На думку Бернса, попри те, що сценарій блискавичного захоплення України провалився, Путін не зробив із цього висновків і не виніс уроків із помилок, допущених за останні 14 місяців.

«Подумайте, що на початку війни Путін мав намір розколоти та послабити НАТО, а насправді НАТО зараз згуртоване, як ніколи. Блок щойно прийняв до своїх лав нового члена – Фінляндію, і швидше за все прийме ще одного – Швецію», – наголосив Бернс.

Втрати і посилення залежності від Китаю

Шкода, яку завдає Росія сама собі, продовжуючи агресію проти України, наростає. І це все більше штовхає Путіна до зближення з Китаєм.

«Тільки подумайте, який вплив на економічні перспективи Росії має не тільки втрати в живій силі та техніці, але й приниження, яке зазнала російська армія, виявлення її слабкостей, довгостроковий збиток від санкцій та заходів експортного контролю, а також результат понад тисячу західних фірм», –каже директор ЦРУ.

«І якщо поглянути на реальну ситуацію, то можна побачити, що Росія стає все більш залежною від Китаю і ризикує згодом стати економічною колонією Китаю, залежною від експорту енергетичних ресурсів і сировини в цю країну», – наголосив Бернс.

У березні голова КНР Сі Цзіньпін відвідав Москву і підписав довгострокові угоди з Путіним, які надають китайським фірмам непропорційно великий доступ на ринок у таких секторах, як фінанси, технології, сільське господарство та космос.

Очікується, що ці угоди розширять користування Росією китайського юаня.

Натомість, на думку спостерігачів, Путін отримав потрібну йому зараз вигоду, яка включає впливове політичне прикриття з боку китайського колеги, який уникає прямого засудження російського вторгнення.

Тим не менше, Китай поки утримується від надання Росії зброї, наголошує, що підтримує суверенітет України, але при цьому закликає до переговорів на умовах, вигідних Москві. Китай намагається позиціонувати себе як потенційного посередника у війні, але його дії, включно з візитом Сі до Москви в березні, були розцінені Заходом як надання переваги Росії.