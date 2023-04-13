WP назвала ймовірним джерелом витоку документів Пентагону співробітника військової бази США

Джерелом найбільшого за багато років витоку документів Пентагону став співробітник американської військової бази, який публікував їх у закритому чаті для геймерів, щоб «тримати знайомих у курсі подій» – про це пише газета The Washington Post.

Згідно зі статтею, виданню вдалося зв’язатися з учасниками закритого чату в месенджері Discord, де з’являлися секретні документи. Чат об’єднував геймерів, які захоплювалися зброєю, військовим спорядженням та християнством, випливає з матеріалу WP. Доступ туди був лише на запрошення.

Журналістам вдалося ознайомитись із майже 300 секретними документами, опублікованими у чаті. Двоє членів групи повідомили виданню, що знають справжнє ім’я людини, яка публікувала документи, але не розкриватимуть його, поки ведеться розслідування ФБР.

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За свідченнями знайомих, підозрюваному близько 20-25 років, він тренований і харизматичний. Він переказував секретну інформацію учасникам чату, а коли вони перестали реагувати на його повідомлення, почав викладати фотографії документів.

Деякі з них містили докладні схеми бойових дій в Україні та секретні супутникові знімки наслідків російських ракетних ударів по українських електростанціях. В інших документах були можливі траєкторії ядерного удару КНДР по США.

The Washington Post зазначає, що назва групи геймерів Thug Shaker Central носила расистські алюзії, а сам підозрюваний на одному з відео вигукує на стрільбищі расистські та антисемітські гасла.

Серед учасників чату були іноземні громадяни, зокрема з Росії, України, азіатських країн та країн Латинської Америки. Учасники не вважають, що автор витоку є агентом іноземних розвідок. Але зазначають, що той у розмовах критикував уряд США, правоохоронні органи та розвідувальну спільноту за прагнення «придушити своїх громадян» та «тримати їх у незнанні».

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Американське видання New York Times 6 квітня повідомило, що у твітері і телеграмі того тижня з’явилися нібито засекречені документи з подробицями планів США і НАТО щодо зміцнення українських збройних сил перед запланованим контрнаступом. Як повідомляє CNN з посиланням на свої джерела, через витік секретних документів Україна вже змінила деякі свої військові плани.

Міністр оборони США Остін ЛЛойд заявив 11 квітня, що витік секретних документів Пентагону сприймається дуже серйозно.