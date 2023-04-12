Шмигаль на зустрічі з Остіном закликав США підтримати надання Україні ракет більшої дальності

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відвідав Сполучені Штати, де зустрівся з міністром оборони Ллойдом Остіном – про це він повідомив 12 квітня.

«Детально обговорили нагальні потреби України для успішного проведення чергової контрнаступальної операції зі звільнення українських земель. А також спільну роботу щодо нових спроможностей на майбутнє», – прокоментував Шмигаль.

Голова уряду додав, що українські військові довели свою спроможність «за короткий час освоїти новітню техніку й ефективно використовувати її на полі бою».

«Для швидшої перемоги Україні потрібно також більше зброї: ППО, важкої артилерії та техніки, мінометів і боєприпасів до них. Закликав США підтримати надання ракет більшої дальності. Розраховуємо на незмінно потужну військову підтримку Сполучених Штатів до остаточної перемоги України», – додав він.

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Міністерство оборони прокоментувало зустріч Шмигаля й Остіна, зазначивши, що вона мала на меті обговорити підтримку України Сполученими Штатами.

«Двоє лідерів обговорили пріоритети безпекової допомоги, такі як протиповітряна оборона та артилерія, а також тренування Збройних сил України. Вони погодилися щодо важливості забезпечити підзвітність безпекової допомоги», – йдеться в заяві американського Міноборони.

Пресслужба додає, що Остін поділився зі Шмигалем ключовими завданнями наступного засідання Контактної групи з оборони України.

Напередодні Шмигаль відвідав із офіційним візитом Канаду, де зустрівся з прем’єр-міністром Джастіном Трюдо.