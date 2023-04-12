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Резніков вважає витік секретних документів операцією на користь Росії

Олексій Резніков заявив, що будь-яка правдива інформація в файлах вже не актуальна.

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав секретні документи Пентагону, які нібито потрапили в мережу, сумішшю правди й неправди. Про це повідомляє Sky news.

Виступаючи в Мадриді, він заявив, що будь-яка правдива інформація в файлах вже не актуальна.

Міністр також вважає витік інформаційною операцією, спрямованою на користь Росії та її союзників.

Російська сторона ймовірної своєї причетності до витоку наразі не коментувала.

Також Британія заявила, що витік секретної інформації США «продемонстрував серйозний рівень неточності», і закликала до обережності.

Американське видання New York Times 6 квітня повідомило, що у твітері і телеграмі того тижня з’явилися нібито засекречені документи з подробицями планів США і НАТО щодо зміцнення українських збройних сил перед запланованим контрнаступом. Як повідомляє CNN з посиланням на свої джерела, через витік секретних документів Україна нібито вже змінила деякі свої військові плани.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав інформацію про «витік» даних із секретних документів західних союзників є типовою грою російських спецслужб.

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