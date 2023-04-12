«Крейсер «Москва». Свідоцтво про смерть»: артефакти із судна-потопельника і нові деталі ураження

До річниці знищення Збройними силами України флагманського корабля російського Чорноморського флоту проєкт «Хроніки люті» приурочив прем’єру документального фільму «Як потопили «Москву».



А Національний Військово-історичний музей у Києві 13 квітня відкриє оновлену тематичну експозицію із новими деталями руйнування міфу про «непереможність російського військового флоту». Зокрема, повідомили в музеї, на виставці продемонструють «оригінальний елемент ураження» гвардійського ракетного крейсера «Москва».

Нині в колекції головного військового музею України представлені рятувальний круг і сигнальний буй із російського військового корабля, який в Росії називали «грозою морів».

Обидва предмети стали музейними експонатами після того, як у травні їх виловили в районі гирла Дунаю та передали українським прикордонникам.

Рятувальний світловий буй з «Москви» – 1981 року виробництва, зазначений термін його придатності складає 3 роки.

«Можна побачити скільки шарів фарби нанесено на нього. Якщо елемент рятувального обладнання в такому стані, що можна сказати про інші бойові частини та озброєння корабля? При цьому РФ заявляла, що крейсер пройшов «глибоку модернізацію», – зазначив директор Національного військово-історичного музею Андрій Ільєнко.

У вересні українські прикордонники показали пліт з крейсера-потопельника. На ньому знайшли одяг та деякі особисті речі моряків «Москви».

На плоту, повідомляє Державна прикордонна служба України, були чотири рятувальні жилети, хоча сам він розрахований на двадцятьох людей.

А взимку на один із одеських пляжів принесло черговий артефакт з «Москви» – кілька пакетів «води питної аварійної».

В майбутньому стане надцікавим об'єктом для дайвінгу. Корабель як 14-поверховий житловий будинок

Крейсер «Москва»: свідоцтво про смерть

Вік: 43 роки

Місце народження: Миколаїв (Україна), суднобудівний завод ім. 61 комунара

Обставини загибелі: на швидкості 7 вузлів зазнав ураження ракетами, випущеними ЗСУ. На кораблі виникла пожежа, невдовзі він пішов на дно

Місце загибелі: в координатах 45° 10’ 43,39 N/30° 55’ 30,54 E у виключній економічній зоні України

Глибина залягання: 56 метрів

Посмертний номер як об’єкта підводної культурної спадщини України: 2064-Д. Взятий українськими музейниками на науковий облік

Крейсер «Москва» вважається найбільшим за габаритами затонулим об’єктом на дні Чорного моря. «В майбутньому стане надцікавим для дайвінгу. Корабель як 14-поверховий житловий будинок, його видно навіть особливо не занурюючись», – каже директор Центрального Військово-історичного музею Сергій Воронов.

За офіційною версією Генерального штабу ЗСУ: флагман Чорноморського флоту РФ вразили дві ракети українського берегового протикорабельного комплексу «Нептун».

«Пробоины ниже ватерлинии»

«Подтверждаю: пробоины ниже ватерлинии. Мостик отрезан, молчит. Крен 30 градусов, ложится на бок …», – таке повідомляли з борту «Москви», згідно з аудіоперехватом, викладеним у вільний доступ Оперативним командуванням «Південь».

Не всі деталі можемо розкрити. Певні нюанси досі невідомі нашому ворогу

Коли днями міністра оборони України Олексія Резнікова попросили з нагоди річниці потоплення крейсера «Москви» розповісти нові подробиці переможного пострілу, він відповів:

– У нас є домовленість з Неїжпапою (командувач ВМС ЗСУ – ред.). Тому зараз не всі деталі можемо розкрити. Певні нюанси досі невідомі нашому ворогу. Це означає, можемо підготувати їм сюрприз на морі. Чергову «бавовну» для їхніх кораблів. Чекаємо слушного моменту.

Згадуючи ту переможну операцію на морі, віцеадмірал Олексій Неїжпапа визнає: після відчуття гордості за підлеглих, які це зробили, прийшла інтрига: залишиться корабель противника на плаву чи потоне?

«Я особисто думав, що не потоне. За всіма розрахунками, щоб знищити корабель такого класу, потрібно не менше 6-7 ракет», – зізнався в інтерв’ю командувач Військово-морських сил України.

Знищення російського ракетного крейсера відкрило дорогу до звільнення острова Зміїний, що, в свою чергу, дозволило запрацювати морському «зерновому коридору» з експорту української агропромислової та харчової продукції.

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 12 квітня 2023 року у війні проти України на морі Російська Федераація втратила 18 кораблів і катерів.

Нещодавно головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний показав, як торік 24 березня, тобто за три тижні до потоплення «Москви», в порту тимчасово окупованого Бердянська Сили оборони України знищили російський великий десантний корабель «Саратов». Внаслідок удару зазнали пошкоджень іще три ВДК – «Орськ», «Новочеркаськ», «Цезар Кунніков». Операцію ЗСУ провели, коли кораблі противника зайшли в Бердянський порт для вивантаження техніки та десанту.

Чи є можливість повторити успіх?

В ефірі телемарафону Єдиних новин 12 квітня керівниця Об’єднаного координаційного центру Сил оборони Півдня України капітан 1 рангу Наталія Гуменюк зауважила, що це потребує «комплексної роботи та збігу всіх обставин».

«Залучення багатьох сил та засобів, їхня злагодженість (...) Збіг обставин пов’язано і з погодою, і з різними розрахунковими особливостями», сказала вона, додавши, що «не слід недооцінювати ворога, якого в морі ще багато».

Упродовж дванадцяти днів нинішнього квітня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувало мінімум 5, максимум – 13-ть російських військових кораблів. Майже половина є носіями крилатих ракет типу «Калібр».