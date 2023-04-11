«Слабкі місця» російської армії: країна готує нову атаку на флот РФ

Про які сюрпризи для російської армії каже міністр оборони України?

Україна може повторити вдалу атаку на російські військові кораблі при слушній нагоді: міністр оборони Олексій Резніков анонсував сюрпризи на морі.

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Чи зашкодив витік інформації у США контрнаступу Сил оборони України?

Американська розвідка вважає, що ЗСУ можуть не виправдати очікувань щодо контрнаступу, пише The Washington Post з посиланням на секретні документи, що потрапили в мережу. США сумніваються в успіху контрнаступу?

Сійярту у Москві

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто – з візитом у Москві. Що офіційний Будапешт шукає у Росії?

Придбати 13 автівок за рік війни – для себе

Розслідувачі Бігус-Інфо виявили, що родина народного депутата від забороненої проросійської партії ОПЗЖ Суто Мамояна за 2022 рік придбала 13 автівок на понад 1,3 мільйона доларів.