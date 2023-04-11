Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Україна

«Слабкі місця» російської армії: країна готує нову атаку на флот РФ

Міністр оборони Олексій Резніков анонсував сюрпризи на морі
  • Про які сюрпризи для російської армії каже міністр оборони України?

Україна може повторити вдалу атаку на російські військові кораблі при слушній нагоді: міністр оборони Олексій Резніков анонсував сюрпризи на морі.

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

  • Чи зашкодив витік інформації у США контрнаступу Сил оборони України?

Американська розвідка вважає, що ЗСУ можуть не виправдати очікувань щодо контрнаступу, пише The Washington Post з посиланням на секретні документи, що потрапили в мережу. США сумніваються в успіху контрнаступу?

  • Сійярту у Москві

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто – з візитом у Москві. Що офіційний Будапешт шукає у Росії?

  • Придбати 13 автівок за рік війни – для себе

Розслідувачі Бігус-Інфо виявили, що родина народного депутата від забороненої проросійської партії ОПЗЖ Суто Мамояна за 2022 рік придбала 13 автівок на понад 1,3 мільйона доларів.

«Дорога життя» між Бахмутом і Часовим Яром: фотографії із передової
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

«Дорога життя» між Бахмутом і Часовим Яром: фотографії із передової

Українські захисники продовжують утримувати життєво важливу дорогу між зруйнованим Бахмутом і сусіднім Часовим Яром, незважаючи на те, що російські війська переважають в озброєнні й чисельності.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБІР ЧИТАЧІВ

1

Війська РФ відходять від лінії зіткнення на відстань, недосяжну для українських засобів ураження – Гуменюк 30700 views

2

У розвідці Британії пояснили, про що свідчить поява термобаричних систем у підрозділів ВДВ Росії в Україні 19393 views

3

В результаті обміну з РФ повернулися 100 українських військових – ОПУ 8371 views

4

ВР відправила у відставку голову Рахункової палати 8173 views

5

Південна Корея заявляє, що «значна» частина оприлюднених документів США є підробкою 5627 views

6

Парламент проголосував за поправку щодо повернення військовим виплат у 30 тис грн 4418 views

7

У Росії відбулося потужне виверження вулкана 4212 views

8

Данія до літа готується передати Україні близько 100 танків Leopard 1 і системи CAESAR 3701 views

9

Маск відмовився видаляти допис Медведєва у Twitter про те, що «Україна зникне» 2216 views

10

ВР заборонила феєрверки та салюти в Україні 2176 views

ФОТО ТА ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG