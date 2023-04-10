Офіцер ГРУ перейшов на бік України і створює «Сибірський батальйон» | Ексклюзив Радіо Свобода

Уродженець Якутська Владислав Аммосов більше 15 років будував кар’єру у російському війську та спецслужбах.

Пройшов російсько-чеченські війни, шлях від рядового солдата до офіцера Головного управління Генштабу ЗС РФ (це офіційна назва «Головного розвідувального управління» Росії), навчався «знищувати цілі країни» у кількох тамтешніх найпрестижніших військових вишах, і не приховує – був «імперцем».

То чому вирішив воювати проти своїх же співгромадян та стати на захист України?

Та які завдання фаховий розвідник може виконувати на фронті й поза ним? Інтерв’ю Радіо Свобода.



Він готовий зробити те, що у розвідці робити не прийнято.

Публічно назвати своє ім’я, звання, місця навчання, роботи та служби.

Ба більше, згадує і своїх колишніх однокурсників чи колег із «головного розвідувального управління» ЗС РФ, які нині можуть бути з «полковницькими погонами».

«Деякі вже знайшли мене, таврували – але хочу сказати, вони служать проти народу. Країни (РФ – ред.), якій я присягав, якій вони присягали – вже нема. Є путінська хунта, яка нині нищить і український, і свій народ. Це підла війна, яка рано чи пізно закінчиться, і кожен, хто у ній брав участь – відповість», – каже Владислав.

Він демонструє свої посвідчення офіцера запасу Збройних сил Росії, паспорт і військовий квиток, де списані одразу кілька сторінок.

«Зазвичай його у всіх забирають. Але мені його залишили на згадку. Вже надто він незвичайний. Ну, тому що я починав як снайпер, потім (написано – ред.) курсант, розвідник, старший стрілець, знову курсант, ще раз курсант, ну і там звання, нагороди. Та й список зброї – такого, напевно, ще у жодного солдата не було в російській армії. СВД (снайперська ґвинтівка – ред.), гранатомет, кулемет: всю стрілецькою зброю, яка є (була на момент служби Владислава – ред.) на озброєнні російської армії – я опанував»

Середмістя Києва, де ми пишемо інтерв’ю, Владислав бачить вперше за кілька місяців життя в Україні. Тож на Михайлівській площі він щонайменше 15 хвилин вдивляється у знищену російську військову техніку:

«Ці хлопці в принципі не розуміли, за що вони гинуть.

Радість, що вони не дійшли сюди. Що ми зараз вільно стоїмо, і в принципі бачимо тут чудове квітуче місто. І водночас жаль, шо ці хлопці (російські військові – ред.), які були у цій техніці, вони могли б жити, радіти життю», – якби, додає Аммосов, «Росія була нормальною країною»

– Нині Ви готові стріляти у своїх співгромадян?



– Я вже був готовий стріляти давно. Ще коли був у Росії, важко було дивитися, як людей б'ють, людей саджають за ґрати. У мене було бажання: ну невже ми не можемо зібратися і дати відсіч цій «шушері»?

(Мається на увазі російське військово-політичне керівництво та силовики – ред.)

При цьому, під час Першої чеченської війни Аммосов добровільно пішов в армію. Відслуживши – вчився у Московському вищому військовому командному училищі та Військовій академії ракетних військ стратегічного призначення, але тільки до 4 курсу.

«У мені завжди було сильне бажання стати не піджаком із громадянського вишу, а саме військовим офіцером. Тож я вирішив, що моє місце у Чечні», – зауважує Владислав.

Так він потрапив вже на Другу чеченську війну.

– У мене було внутрішнє переконання, що я маю займатися гідною справою. Батьківщину захищати.



– Але ж Ваша батьківщина – це Республіка Саха. А Чечня тут до чого?

– Я продукт Радянського союзу. Я ж кажу, я був «імперцем».

Ця війна (російсько-чеченська – ред.) мене протверезила. Я був під впливом пропаганди. Думав, там реально бандити, але бачив простих людей і бачив за що вони воюють. Це була війна народу за свободу», – додає Аммосов. Зауважує: сумління у нього перед чеченцями – чисте.

«Росія не шкодує нікого. І насамперед своїх. Виконання завдання за будь-яку ціну – нівелює все. Твоє життя – чужі життя. [...] Бачив, як працюють каральні загони. Ми думали, це бандити прийшли в село, а дивимося – це спецназ проводить жорстку «зачистку». Нас зупиняють, щоб ми не втручалися. І потім приходить із цього села людина, розповідає, що (російські спецназівці – ред.) всіх чоловіків (чеченців – ред). забрали, і зажадали від місцевих скільки-то комплектів одягу, скільки-то комплектів зброї, інакше ці чоловіки не повернуться. Для мене, вчорашнього курсанта – це було дико».

Та найбільший шок Владислава під час першого військового досвіду – поведінка російських офіцерів.



«Мене увесь час навчали: офіцери – найкращі люди країни. А тут – ми на 10 добу їх виводимо із запою. Серед них є ті, що просто зливали всіх; серед них є ті, які продавали зброю, серед них є ті, які просто нас зраджували і відправляли на забій».

На наступне питання, чи під час російсько-української війни російський офіцерський склад став іншим, Владислав відповідає зі сміхом:

«Стало гірше!».

Під час прогулянки він періодично дослухається до мови перехожих киян, адже дехто розмовляє російською.

– Ви вірили російським медіа, що в Україні за російську мову вас можуть побити, наприклад?



– Та ні звичайно. І я більше знаю, що за якутську мову в Росії можна «відхопити».



– Чому?

– Нині будь-який росіянин у Москві чи Санкт-Петербурзі може «пред'явити» за те, що спілкуєтеся якутською мовою. Розмовляйте російською.



Уявляєте, який буде градус ненависті після розпаду Росії? Люди згадають сторічні історії, двохсотрічні історії.

І коли називають фашистською державою Україну – я дуже сильно починаю сміятися, бо більш фашистської держави, ніж Росія – нема.

– А яке ставлення загалом, скажімо, жителів Москви до Вас, як до уродженця Якутії?



– Я зараз перебуваю в Україні, у мене ще жодного разу не запитували паспорт, мене ще жодного разу не зупиняли поліцейські.

Ставлення – як до людини другого сорту

А варто мені приїхати в Москву, і пройти до станції метро, як мене одразу зупинять.



Мене, як «нерусского» рятувало тільки посвідчення офіцера.

Ставлення – як до людини другого сорту.



– Знаю від своїх джерел, що Ви не просто бойовий офіцер, у вас ще й математична освіта, так, є?

– Я можна сказати, був найкращим завжди в армії. Тому й мене забрали до ГРУ (Головного управління Генштабу ЗС РФ – ред.) ы довірили таке відповідальне завдання – «знищувати цілі країни».



– Яким чином?



– За допомогою математичного моделювання знаходимо вразливі точки в економіці певної країни. І просто знищуємо її економіку.

Наприклад, ефект метелика, ефект малих впливів – можемо клацнути пальцями, і десь там на іншому кінці світу вимкнеться світло.

Я навчався на інженера-балістика – це вже розрахунок траєкторії міжконтинентально-балістичних ракет, розрахунок траєкторії супутників.

За допомогою математичного моделювання знаходимо вразливі точки в економіці певної країни. І просто знищуємо її економіку

З моєї області саме ці удари (яких зазнає інфраструктура України – ред.) крилатими ракетами, удари шахедами.

Намагаються вони (російський генштаб – ред.) багато, але оскільки загальний стан армії вже ніякий – у них погано виходить.

Удар по електропідстанціях це не просто так.

Маленька крилата ракета або маленький шахед не може завдати великої шкоди підстанції. Але та енергія, яка в ній є, яка протікає в даний момент її дротами, розносить цю підстанцію вщент.

Так само можна знайти слабке місце у будь-якій складній технічній системі.

А у нинішні часи – немає електроенергії, немає життя.

Тобто навіть просто вимкнення у всіх смартфонів на кілька годин – вже доволі сильний вплив на економіку.

– Ви, за даними моїх джерел, ще й колишній науковий співробітник російських військових вишів; а не лише офіцер з понад десятиліттям військового досвіду. Звідси питання: чи Росія, як держава, подбала про ваш добробут?

– (Сміється – ред.) У тому й річ, що коли всі звільнялися з армії, саме з матеріальних причин, я тримався до останнього. Тому що для мене це була не просто служба.

Ми стали рабами цієї системи, яку створив Путін та його кліка

Є така професія – захищати батьківщину.

Але я зрозумів, що ми стали рабами цієї системи, яку створив Путін та його кліка. І тому іншого варіанту, як звільниться – у мене не було.

– А ви ще працювали у ГРУ, коли почалася окупація Криму Росією? Потім війна на Донбасі Росії проти України?

– Ні, я служив до цього.

– Владиславе, у ваших колах кажуть: «Колишніх не буває». Хіба ні?



– Так, колишніх не буває. Тому я готовий хоч зараз у диверсійно-розвідувальній групі йти на території Росії і там знищувати ворогів.

Вороги моєї батьківщини – це ті, хто підтримує путінську владу.

– Тоді як ви відреагували на окупацію Криму Росією?

– З жалем, звісно. Якщо Росія йде на порушення міжнародних домовленостей, тим більше підписаних на такому високому рівні, то тоді все те ж саме можна застосувати і до Росії.

І все, це початок кінця Росії. Я це відразу зрозумів.

– Ви кілька років жили за кордоном, так? Тепер читаємо новини:

у Вашингтоні передають до суду справу шпигуна ГРУ – росіянина, який навчався у США, як нібито громадянин Бразилії, і потім ледь працевлаштувався до Міжнародного кримінального суду.

Тож чи є гарантії, що ви зараз в Україні не як агент під прикриттям?

– Як то кажуть, гарантій ніколи немає.

В Україні я, здається, проходив усі мислимі та немислимі перевірки

Але я сподіваюся, що своєю ніби службою, своєю роботою проти Росії, я таки заслужу довіру.

З огляду на те, що я офіцер ГРУ, в Україні я, здається, проходив усі мислимі та немислимі перевірки, і якщо я з вами розмовляю, значить, я їх пройшов.

– Як ви, до речі, потрапили до України?

– Коли почалася війна, чимало хто хотів потрапити, і я зокрема. Дзвонив до посольства України, намагався зв'язатися з легіоном «Свобода Росії». Але все безрезультатно. І ті, хто зі мною приїхав, теж намагалися. Було таке відчуття, що ніяк (не потрапити – ред.)



Але раптом з'явивлася «Громадянська рада» (В оригіналі російською «Гражданский совет»), де сказали – ми набираємо добровольців до України.

Це організація, створена у Польщі росіянами, з метою створення підрозділу, який воюватиме на боці України проти путінської влади.

– Отже, ви не сам потрапили в Україну?

– Не можу сказати, але вже дві хвилі пройшло. І вже чекаємо на третю хвилю. Бракує ліжок, скажімо так. (Сміється – ред.)

Буде «Сибирский батальйон», чи «Нерусский батальйон»

Ми вже почали створення такого підрозділу – для неросіян із Росії (в оригіналі «нерусских» – ред).

Назва найпевніше буде «Сибирский батальйон». Або «Нерусский батальйон» .

– Перед інтерв'ю з Вами почитав якутську міфологію, зокрема хто такі Айии, правильно? (Владислав виправляє вимову і киває – ред. )

Отже, чи із вашого рідного фольклору маєте певні асоціації виникають через напад Росії на Україну?

– За якутською міфологією є три світи: верхній – це світ Айии, серединний світ, де живемо ми, і нижній світ – світ Абаги.

Зараз виходить, мої співвітчизники стали слугами темних сил

Те – чим займаються мої земляки на фронті, на боці Росії, це абсолютно суперечить якутському духові, якутській культурі, скажімо так. Людина, за якутською міфологією, може називатися людиною, а не абаге, якщо вона за добро, за світле. А зараз виходить, мої співвітчизники стали слугами темних сил.

[...]Оскільки зараз у Росії справи йдуть недобре, чули напевно – якщо країна велика , то гнити буде довго. Виникнуть нові країни, проростуть нові республіки, і я сподіваюся, що на той час ми зберемо волелюбних людей і відвоюємо собі право на свободу.



Джерела Радіо Свобода у ЗСУ та українських спецслужбах підтвердили факти із розповіді Владислава Аммосова.