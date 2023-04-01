«Якби Ірпінь не витримав – не було б столиці». Окупація та важкі бої за місто | Фільм Радіо Свобода

10 хвилин. Така відстань автівкою від Києва до Ірпеня.

10 хвилин відділяли російська війська від того, щоб розпочати масштабні бої з участю піхоти, танків, артилерії вже в українській столиці.

Російський наступ, удар щонайменше семи батальйонно-тактичних груп – а це тисячі професійних військових – відбили підрозділи ЗСУ, яких було у кількадесят разів менше за противника, ірпіньські тероборонівці, що здебільшого вперше взяли до рук зброю, і волонтери, які допомогали усім, чим могли.

Ірпінь російські сили змогли окупувати лише на третину. Так у березні 2022 року місто стало сірою зоною, опинилося, за фронтовою термінологією – на нулі.

Бої точилися навіть не за кожну вулицю. За кожен будинок.

Російські військові при цьому, за словами місцевих, насамперед нищили інфраструктуру міста і вбивали беззбройних українців. Зокрема, давали їм надію на евакуацію, а потім стріляли у спину.

Фільм Радіо Свобода розповідає про це, про людей, які пережили окупацію, рятували інших і боролися за звільнення Ірпеня: