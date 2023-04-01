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«Якби Ірпінь не витримав – не було б столиці». Окупація та важкі бої за місто | Фільм Радіо Свобода

Оборонці Ірпеня перетинають річку через зруйнований. 13 березня 2022 року

10 хвилин. Така відстань автівкою від Києва до Ірпеня.

10 хвилин відділяли російська війська від того, щоб розпочати масштабні бої з участю піхоти, танків, артилерії вже в українській столиці.

Російський наступ, удар щонайменше семи батальйонно-тактичних груп – а це тисячі професійних військових – відбили підрозділи ЗСУ, яких було у кількадесят разів менше за противника, ірпіньські тероборонівці, що здебільшого вперше взяли до рук зброю, і волонтери, які допомогали усім, чим могли.

Ірпінь російські сили змогли окупувати лише на третину. Так у березні 2022 року місто стало сірою зоною, опинилося, за фронтовою термінологією – на нулі.

Бої точилися навіть не за кожну вулицю. За кожен будинок.

Російські військові при цьому, за словами місцевих, насамперед нищили інфраструктуру міста і вбивали беззбройних українців. Зокрема, давали їм надію на евакуацію, а потім стріляли у спину.

Фільм Радіо Свобода розповідає про це, про людей, які пережили окупацію, рятували інших і боролися за звільнення Ірпеня:

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