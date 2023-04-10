«Це не допоможе, але нехай до землі звикають» – у ЗСУ прокоментували оборонні споруди, які зводить армія РФ

Російські війська продовжують активно зводити оборонні споруди, використовуючи різні методи та прийоми, заявила в ефірі «Радіо Донбас.Реалії» (проєкт Радіо Свобода) керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

«Це засіювання полів мінно-вибуховим способом, тобто мінування полів. І тими самими нещасними «зубами дракона», в які вони вірять так свято, і які нікого не зупинять, в нашому випадку. Це наривання окопів, в чому вони вже стали рекордсменами, зважаючи на 70-кілометровий окоп. Хоча їм це не допоможе, але нехай до землі звикають», – прокоментувала Гуменюк.

За її словами, ліній оборони у військ РФ є декілька, але ця інформація, про яку українській стороні відомо, не розголошується.

«Скільки їх (оборонних споруд – ред.) наготував ворог, має знати тільки військове командування для того, щоб адекватно реагувати на це. Якщо ми оголосимо, про скільки ліній оборони ворога знаємо, то він може змінити тактику. Нам це не на руку. Ми чекаємо того, щоб все, що вони набудували, їм і нагодилося», – додала Наталія Гуменюк.

Раніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що російські загарбники в окупованому Маріуполі збільшили кількість перевізних «зубів дракона» та запустили їхнє виробництво на бетонних заводах.

Супутникові знімки свідчать, що російські війська продовжують зводити нові укріплення і рити окопи на півночі Криму, посилено захищають військові та стратегічні об’єкти на окупованому півострові.

Також, за даними Генштабу ЗСУ, у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей, армія РФ також продовжує здійснювати інженерне обладнання місцевості.