Армія РФ переходить в оборону. Крим готують до наступу ЗСУ?

Росія будує фортифікаційні лінії біля військових об'єктів та у стратегічних точках в окупованому Криму. Чи буде ЗСУ складно їх проходити у разі наступу? За яким сценарієм може розвиватися такий наступ української армії? Журналісти проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» зібрали супутникові знімки оборонних споруд і попросили військових експертів їх прокоментувати.

У Криму будують оборонні споруди біля військових аеродромів. Біля селища Гвардійське під Сімферополем розташована російська авіабаза. Восени 2022 року біля аеродрому вже було споруджено фортифікації.

Навесні росіяни суттєво збільшили їх кількість та подовжили.

Трохи далі дорогою до аеродрому теж з'явилися окопи. Восени їх ще не було.

Євген Лешан, офіцер ЗСУ, журналіст-розслідувач із Криму, автор циклу матеріалів про російські об'єкти в Криму, які є потенційними легальними військовими цілями для ЗСУ, зазначає, що при наступу ЗСУ військові аеродроми можуть стати однією з цілей українських атак.

Мають бути уражені засоби протиповітряної оборони супротивника. Це класика і від неї нікуди не дінешся

«‎Що насамперед має бути вражене? Мають бути уражені засоби протиповітряної оборони супротивника. Це класика і від неї нікуди не дінешся. І доки ти не очистиш собі небо, ти не зможеш діяти. Далі – це військові аеродроми. Їх там близько десяти різної готовності в Криму. Крім того, потрібно уразити артилерійські системи, ракетні системи, які, очевидно, розгорнуті в напрямку Херсонщини вже зараз і будуть розгорнуті ще», – зазначає Євген Лешан.

Біля аеродрому «Бельбек» також почали зводити фортифікації. Нещодавно тут, стверджує телеграм-канал «‎Крымский ветер‎», стояв міні-завод з виробництва бетонних загороджень – «‎зубів дракона». Тепер його вже немає, а ось біля доріг – довгі траншеї. Їх почали рити ще у лютому та продовжили в березні.

На знімку добре видно свіжовириту траншею.

Військовий експерт, оглядач військового порталу Defense Express Іван Киричевський вважає, що, на відміну від укріплень на кримських пляжах, створення фортифікацій біля «Бельбека» логіки не позбавлене.

Будівництво всіляких бетонних «грибочків», дотів і таке інше – це була стандартна практика радянського військового будівництва

«‎Якщо брати «Бельбек», поки, в принципі, тиловий аеродром, то там, можливо, теж, знаєте, мікст. З одного боку, імітація бурхливої діяльності, що вони посилюють захист від диверсантів. Можливо, там армія РФ дійсно проводить типові заходи щодо зміцнення безпеки своїх аеродромів, і тут йдеться не тільки про будівництво перегородок на стоянках літаків, які б зменшували розліт уламків, відповідно, вражаючу силу по літаках у разі влучання нашої «бавовни». Ну і, скажімо так, зміцнення, будівництво найкращих позицій для російських військ, які мають охороняти аеродром. Поготів, будівництво всіляких бетонних «грибочків», дотів і таке інше – це була стандартна практика радянського військового будівництва», – зазначає Іван Киричевський.

На Ак-Монайському перешийку також з'явилася лінія оборони. Відео та фото вдалося зняти кореспондентові Крим.Реалії. Лінія укріплень розташована на ділянці між селами Батальне і Приморське. Це одні з найновіших укріплень, тут «зуби дракона» стоять у три ряди.

Російські військові фактично відрізають оборонними спорудами Керченський півострів. Біля траси Е-97 за селом Батальне ще наприкінці зими було просто поле. А до середини березня біля неї на супутниковому знімку вже видно окопи та капоніри для техніки. Вони є з обох боків дороги. Довжина лінії «зубів дракона» станом на середину березня була два з половиною кілометри.

У квітні лінію продовжили. Як повідомляє кореспондент Крим.Реалії, поруч можна побачити відвали ґрунту, що залишаються після будівельних робіт.

Як зазначає журналіст-розслідувач із Криму, офіцер ЗСУ Євген Лешан, це місце зручне для створення фортифікацій.

Ці укріплення без належної армійської потужності, без облаштованої оборони з людей, техніки, прикриття авіацією, прикриття з моря – це все просто декорації

«‎Не вперше там робляться укріплення. Ми пам'ятаємо, що ці укріплення робили і радянські війська під час Другої світової, коли відходили з Криму. І німецькі війська, вермахт, коли радянські війська намагалися з Керченського півострова атакувати Крим. Тобто, це робилося неодноразово. Ну, вузький перешийок, його сам бог велів перекрити. Інша річ, що якщо вони будують там укріплення, то вони серйозно припускають, що ми туди дійдемо. Я думаю, не варто сумніватися, що ми туди дійдемо і підемо далі. Ці укріплення без належної армійської потужності, без облаштованої оборони з людей, техніки, прикриття авіацією, прикриття з моря тощо – це все просто декорації», – вважає Євген Лешан.

В історії воєн є вдалі та невдалі спроби подолання подібних ліній оборони. Україна отримує техніку, яка зможе допомогти їх проходити, зазначає військовий експерт Іван Киричевський.

Якщо наші війська таки ув'язнуть у подоланні таких ліній укріплень, це навряд чи обіцяє нам швидкі бої за визволення півдня України

«‎От у нас вже було зафіксовано постачання відповідних американських систем для зняття мінних полів. Ну, навіть історія, коли було нещодавно заявлено, що американці дають нам так звані самохідні мости на гусеничних шасі. Чи німці, чи інші, скажімо так, інші країни – дають нам інженерні машини. Це, в тому числі, для того, щоб усі ці споруди, всі ці лінії долати. Але при цьому всім слід розуміти, що якщо наші війська таки ув'язнуть у подоланні таких ліній укріплень, це навряд чи обіцяє нам швидкі бої за визволення півдня України. Тут, знаєте, така ситуація – «not great, not terrible» («не добре, не страшно» – ред.). З одного боку, «пірамідки Вагнера» заслуговують на окремий тролінг, а з іншого боку – пройти їх нам буде складно», – зазначає оглядач військового порталу Defense Express Іван Киричевський.

«Зуби дракона» ще називають «пірамідками Вагнера», оскільки такі протитанкові загородження почали зводити ще минулої осені на Донбасі, в пресі їх назвали «лінією Вагнера». Експерти говорять і про погану якість бетонних пірамідок. У деяких місцях вони швидко розсипаються. Аналітична моніторингова група Oryx опублікувала фото «зубів дракона», що руйнуються, і порівняла з подібними спорудами часів Другої світової війни.

«Може, ці «зуби дракона» нестандартно зроблені, ми бачили, які вони нестандартні, що вони розвалюються від погоди там. Це справді нестандартно в тому сенсі, що [відбувається] порушення стандартів виробництва таких укріплень», – зазначає журналіст-розслідувач Євген Лешан.

Експерти сумніваються в ефективності ліній оборони у вигляді «зубів дракона» в Криму. Крім того, встановлюють їх із порушеннями базових вимог. Їх часто ставлять у полі, не маскуючи і не закопуючи в землю, не розставляючи у шаховому порядку.

Вони базово не реалізують весь комплекс інженерних споруд, коли ці надолби могли б бути ефективними

«У сучасній війні воно не працює. Який ефект захисту? Жодного. Під час Першої світової війни – так, вони могли працювати, під час Другої – умовно також був якийсь ефект. Але найголовніше, це як воно використовується. Вони базово не реалізують весь комплекс інженерних споруд, коли ці надолби (вкопані в землю рядами у певному порядку пірамідальні бетонні або залізобетонні протитанкові конструкції – ред.) могли б бути ефективними. Але навіть коли їх встановлюють, вони не виконують мінімальних вимог, які до цих надолбів висуваються», – зазначає військовий оглядач, координатор групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

У кримських ЗМІ також обговорюють, чи потрібні в Криму оборонні споруди та чи реальна загроза наступу ЗСУ на півострів. Гості у студії телеканалу «Крым24» запевняли, що українські війська зазнають фіаско і тема наступу – це спекуляція. Але російський військовий експерт у включенні заявив протилежне.

«Загроза носить відчутний характер, поготів, що Захід якраз і накачує Україну технікою та озброєнням для того, щоб вони зробили таку спробу. Відповідно, недооцінювати її не можна, до цього треба бути готовими, але як би не на шкоду іншим операціям. Російське угруповання в Криму досить серйозне, має в своєму розпорядженні сили і засоби», – заявив в ефірі «Крым24» російський військовий експерт Борис Рожин.

А ось так званий ветеран бойових дій Володимир Смирнов намагається заспокоїти кримчан тим, що до Криму ЗСУ треба відвоювати південні області України.

Щоб дійти до Криму, їм потрібно пройти ще більшу частину Херсонської та Запорізької областей

«‎Те, що в Криму роблять фортифікаційні споруди, це цілком нормально для сьогодення. Це цілком нормально, що наші збройні сили, уряд готуються до будь-яких провокацій. А вони можливі. Вони можливі, але щоб дійти до Криму, їм потрібно пройти ще більшу частину Херсонської та Запорізької областей. А там, я вам скажу з власного досвіду, те, що я бачив на власні очі, досить велика кількість ліній оборони, які, я думаю, я навіть більше, ніж упевнений, ЗСУ дуже багато людей втратять, перш ніж просунуться на якусь кількість кілометрів», – заявив в ефірі Володимир Смирнов, голова громадської організації «Кримська спілка ветеранів бойових дій».

Українські експерти зазначають, що бої за Крим не будуть легкими. Іван Киричевський вважає, що не можна розраховувати на те, що вдасться лише ракетними ударами розм'якшити оборону, просунутися вперед і побачити втечу супротивника.

«За такими стандартними західними лекалами ЗСУ намагалося провести операцію зі звільнення Херсонщини. Там історія так і виглядала: масованими ударами «Хаймарсів» спочатку знищити логістику противника, потім провести те, що в новій військовій західній науці називається «ізоляція театру бойових дій» – тобто пошкоджувати мости так, щоб там не могла пройти важка техніка. Ну, і потім методично працювати ударами з повітря, артилерією, безпілотниками, «Хаймарс», реактивною артилерією, всім, чим тільки можна. Така ось схема при звільненні Херсонщини все ж таки не спрацювала. Тому потім довелося (і навіть самі західні союзники нарікали) міняти керівництво операцією, застосовувати ті ж лекала такого механізованого бліцкригу, які ЗСУ змогли показати під час звільнення Харківщини, і діяти так само», – вважає оглядач військового порталу Defense Express Іван Киричевський.

Активна фаза розпочнеться тоді, коли ЗСУ вийдуть до адміністративного кордону Криму, вважає військовий експерт Олександр Коваленко. Потрібно змусити російські війська відійти на південні локації, таким чином оголиться та послабиться північ і центр півострова. Експерт вважає, що з Кримом найімовірнішим є сценарій острова Зміїний – ізолювати російські війська та методично їх знищувати.

Якщо нам вдасться вийти на лінію Бердянськ-Генічеськ, ми фактично контролюємо Азовське море та їхню логістичну артерію у вигляді Кримського мосту

«‎Ми бачили приклад острова Зміїний, коли методично знищували окупантів. Ну, острів Зміїний трохи менший, ніж тимчасово окупований Крим, тож на Крим потрібно буде більше часу. Але ми маємо цей час. З іншого боку, його не буде у російських окупантів. Чому? Тому що, якщо нам вдасться вийти на лінію Бердянськ-Генічеськ, ми фактично контролюємо Азовське море і можемо нівелювати їхню логістичну артерію у вигляді Кримського мосту. Більше того, контроль над Азовським морем дає можливість впливати на їхні можливості використання поромних переправ. Отже, комплексно можна створити фактор ізоляції півострова», – вважає військовий експерт Олександр Коваленко.

Російський глава Криму Сергій Аксьонов пообіцяв президенту Росії Володимиру Путіну, що зведення оборонних систем на Кримському півострові завершать до 15 квітня. У Криму тим часом роздають і розвішують на під'їздах та зупинках пам'ятки про те, як поводитися під час повітряних тривог і обстрілів. У деяких містах їх прикріплюють до комунальних рахунків.

Раніше в українській розвідці заявили, що російська армія перекидає нові військові підрозділи на північ окупованого Криму – у тому числі й для того, щоб зберегти сухопутний коридор до півострова.

На початку листопада 2022 року видання РБК-Україна з посиланням на твіттер OSINT-фахівця Бенджаміна Піттета повідомляло, що російські війська почали рити окопи в північному Криму, зокрема нові захисні споруди були виявлені біля міста Армянськ на Перекопському перешийку.

29 листопада 2022 року депутат Держдуми РФ із Криму Леонід Бабашов заявив, що у селищі Шкільне Сімферопольського району анексованого Криму розпочалося виробництво протитанкових загороджень для потреб російської армії.

2 листопада 2022 року президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю чеському телебаченню заявив про намір поїхати до Криму після перемоги України у війні з Росією. На уточнююче питання про те, коли саме це станеться, Зеленський відповів, що точно «не взимку», висловивши сподівання, що Україна зможе здобути перемогу над Росією до літа.

1 жовтня 2022 року глава української військової розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю Наталі Мосейчук заявив, що Збройні сили України зайдуть до Криму до кінця весни 2023 року.

До цього радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк закликав жителів Криму перевірити укриття та запастися водою у зв'язку з українськими «заходами з деокупації». Раніше Подоляк заявив, що в Офісі президента України розробляють евакуаційні маршрути для мешканців анексованого Криму на час його деокупації.