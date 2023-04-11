Польща погоджується з потребою «рішучих кроків щодо України» на саміті НАТО – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів розмову з польським колегою Збіґнєвом Рау – про це він розповів у твітері 11 квітня.

За його словами, він подякував Польщі за підтримку України.

«Ми обговорили негайні та довготермінові потреби сил оборони України, які може забезпечити Польща. Ми обидва погоджуємося, що потрібні рішучі кроки щодо України на саміті НАТО у Вільнюсі», – заявив Кулеба.

Польське МЗС наразі не коментувало розмову.

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Парламент Литви 6 квітня ухвалив резолюцію, в якій підтримав «необхідність запросити Україну стати членом НАТО на саміті НАТО, який відбудеться у Вільнюсі».

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ наголосив, що позиція альянсу щодо членства України не змінилася, і «майбутнє України – в євроатлантичній сім’ї. Водночас чітких термінів він не називає.

Президент України Володимир Зеленський 30 вересня повідомив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою.