Сейм Литви визнав «необхідність запросити Україну до НАТО» на саміті в Вільнюсі

Парламент Литви 6 квітня ухвалив резолюцію про головні цілі країни на саміті НАТО, який відбудеться у Вільнюсі в липні.

Зокрема, Сейм ухвалив «повністю підтримати Україну практичними заходами, включно з політичною підтримкою НАТО, визнаючи необхідність запросити Україну стати членом НАТО на саміті НАТО, який відбудеться у Вільнюсі», йдеться в документі.

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Литовський суспільний мовник LRT навів коментар голови парламентського комітету із закордонних справ Зигімантаса Павіліоніса:

«Ми проти сірих безпекових зон, ми хочемо спростувати тезу, що Росія має право ветувати членство України (в НАТО – ред.). Ми думаємо, що Україна зробить внесок у нашу безпеку і зробить НАТО сильнішим».

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ наголосив, що позиція альянсу щодо членства України не змінилася, і «майбутнє України – в євроатлантичній сім’ї. Водночас чітких термінів він не називає.

Президент України Володимир Зеленський 30 вересня повідомив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою.