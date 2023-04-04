Кулеба після засідання комісії Україна-НАТО: «Вільнюс 2023 року – це нагода виправити помилки Бухареста-2008»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що на засіданні комісії Україна-НАТО в Брюсселі 4 квітня він заявив партнерам, що наступний саміт альянсу у Вільнюсі є нагодою для виправлення «помилок Бухареста 2008 року».

На брифінгу за результатами засідання комісії міністр наголосив, що «була відверта розмова» щодо майбутнього членства України в НАТО.

«Союзники мають це обговорити і вийти на чіткий результат, який буде досягнутий на саміті у Вільнюсі», – сказав Кулеба.

Голова МЗС наголосив, що це не мають бути рішення, «які констатують стан відносин»: про «відчинені двері» альянсу.

Міністр також зазначив, що питання про План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) для України зняте з порядку денного, бо Київ подав заявку на членство. А оприлюднена генсекретарем НАТО Єнсом Столтенберґом заява про багаторічну ініціативу з підтримки України не є ПДЧ.

«Це – механізм практичної допомоги, який НАТО хоче зробити максимально потужним», – сказав голова МЗС.

Тим часом, президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 4 квітня заявив, що саміт НАТО цього року у Вільнюсі «заслуговує бути достатньо амбітним».

«Що амбітніший той, хто береже свободу, то менше можливостей для агресії в того, хто хоче зла. Буде день, коли й для нашої країни безпека буде гарантована», – сказав Зеленський, вітаючи приєднання Фінляндії до НАТО.

«Російська агресія однозначно доводить: лише колективні гарантії, лише превентивні гарантії можуть бути надійними», – додав президент.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ наголосив, що позиція альянсу щодо членства України не змінилася, і «майбутнє України – в євроатлантичній сім’ї.

«Ми з нетерпінням очікуємо зустрічі з президентом Зеленським на Вільнюському саміті в липні. НАТО буде з Україною стільки, скільки це буде необхідно. Українське майбутнє – в євроатлантичній сім’ї», – сказав Столтенберґ.

Президент України Володимир Зеленський 30 вересня повідомив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою.

В альянсі неодноразово заявляли про «відчинені двері» в НАТО для України. При цьому жодні можливі терміни вступу не називаються.