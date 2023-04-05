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Міністри НАТО погодилися розробити багаторічну програму допомоги Україні – Столтенберґ

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба (ліворуч) і генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ на пресконференції у штаб-квартирі НАТО. Брюссель, Бельгія, 4 квітня 2023 року

Генеральний секретар Єнс Столтенберґ прокоментував підсумки зустрічі міністрів закордонних справ Північноатлантичного альянсу, яка пройшла в Брюсселі 4 і 5 квітня.

Зокрема, він розповів про домовленості щодо подальшої підтримки України.

«Ми домовилися розпочати роботу над розробкою стратегічної багаторічної програми допомоги Україні. (Це – ред.) яскрава демонстрація того, що наша підтримка триватиме протягом тривалого часу, аби підвищити взаємосумісність України з НАТО та привести її у відповідність до стандартів НАТО», – заявив Столтенберґ.

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Генеральний секретар Альянсу висловив впевненість, що така програма допоможе Україні в її євроатлантичній інтеграції.

«Союзники по НАТО налаштовані надати Україні те, що потрібно, аби перемогти як суверенна, незалежна нація в Європі, і досягти справедливого і сталого миру», – додав він.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ наголосив, що позиція альянсу щодо членства України.

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