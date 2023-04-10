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Верховна Рада звернулася до НАТО із закликом здійснити кроки з прийняття України до Альянсу

Президент України Володимир Зеленський (ліворуч) та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ (фото архівне)

Верховна Рада звернулася до НАТО із закликом здійснити необхідні кроки щодо прийняття України до Організації Північноатлантичного договору як повноправного члена.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, відповідне звернення до держав-членів НАТО, Парламентської асамблеї НАТО щодо членства України підтримали 352 депутати.

«Верховна Рада України..., наголошуючи на вагомому внеску України, яка добровільно відмовилася від ядерної зброї, в безпеку євроатлантичного простору та за його межами, зокрема шляхом протистояння збройній агресії РФ, та на значному прогресі, якого Україна вже досягла на шляху євроатлантичної інтеграції..., закликає держави-члени НАТО і надалі підтримувати політику «відкритих дверей», відповідаючи на виклики сьогодення», – йдеться у тексті звернення.

Крім того, депутати закликали держави-члени НАТО і Парламентську асамблею НАТО підтримати обґрунтовану за нинішніх надзвичайних обставин потребу України у набутті членства в НАТО. А також – сприяти ухваленню під час весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО у Люксембурзі важливих рішень, спрямованих на наближення України до майбутнього членства, схваливши відповідну декларацію.

Членів НАТО закликають також уповноважити уряди своїх держав на вжиття всіх заходів для скликання у рамках Вільнюського саміту НАТО (у липні – ред.) засідання Комісії Україна-НАТО на рівні лідерів з участю президента Володимира Зеленського.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ наголосив, що позиція альянсу щодо членства України не змінилася, і «майбутнє України – в євроатлантичній сім’ї. Водночас чітких термінів він не називає.

Президент України Володимир Зеленський 30 вересня повідомив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою.

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