Розвідка розповіла про ймовірні дії Росії найближчим часом на засіданні Ставки – ОП

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, повідомляє Офіс президента 11 квітня.

На засіданні заслухали доповіді про загальну оперативну обстановку на передовій.

«Керівництво розвідки поінформувало про ймовірні дії держави-агресора в найближчій перспективі. Учасники засідання також проаналізували стан забезпечення підрозділів боєприпасами», – йдеться в повідомленні.

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Учасники Ставки також розглянули комплектування новосторених бригад Сил оборони і обговорили підвищення ефективності системи керування та взаємодії різних угруповань сил безпеки й оборони України під час виконання бойових завдань.

Напередодні Зеленський ввів до персонального складу Ставки Верховного головнокомандувача міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.