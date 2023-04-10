«Посилення бронетехніки і ППО». Зеленський анонсує допомогу від Німеччини

Президент України Володимир Зеленський анонсує бронетехніку і системи ППО від Німеччини.



«Маємо й чергові кроки в оборонній допомозі нашій державі від Німеччини, дякую за них. Два тижні – і посилення від Німеччини по бронетехніці, ППО, боєприпасах, інженерних машинах, медицині...», – сказав він у своєму відеозверненні.

Раніше повідомлялося, що Берлін готується передати українським військовим ще 5330 снарядів калібру 155-мм, а також невідому кількість ракет для систем ППО Iris-T SLM.

Наприкінці березня стало відомо про передачу Німеччиною Україні 18 бойових танків Leopard 2A6 – однієї з найсучасніших модифікацій німецького основного бойового танка Leopard 2.

24 лютого – у річницю російського повномасштабного вторгнення – Польща поставила Україні перші танки Leopard.