Зеленський повідомив про підготовку нового «потужного» санкційного списку

Президент України Володимир Зеленський оголосив про підготовку нового «потужного» санкційного списку.

«Апарат РНБО разом з урядом, разом із міністерствами готує новий потужний санкційний список осіб, які працюють на агресію. Вони будуть заблоковані», – сказав голова держави під час вечірнього звернення 7 квітня.

Подробиць він не навів.

За словами Зеленського, сьогодні також відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача.

«Основна увага – боям за Авдіївку й Бахмут, за Луганщину, за кожен із тих напрямків, де ворог намагається зламати оборону всієї України… На Ставці доповідали командувачі напрямків, Головком, розвідка. Окремо – підготовка нових бригад. Постачання боєприпасів і зброї у війська», – сказав президент.

1 квітня Зеленський підписав указ про санкції проти понад 200 юридичних осіб і більше ніж 270 – фізичних. Зоркема, у списку опинилися колишній президент «Мотор Січі» В’ячеслав Богуслаєв, якого в Україні звинувачують у державній зраді. Санкції були запроваджені також проти Ради федерації Росії – верхньої палати російського парламенту, Міністерства фінансів РФ, Федеральної служби безпеки і Федеральної служби охорони Росії, а також щодо підприємств військово-промислового комплексу, приладобудування, радіоелектроніки.

18 березня Україна запровадила санкції проти президента Сирії Башара аль-Асада, а також проти прем’єр-міністра Сирії Хусейна Арнуса та міністра закордонних справ цієї країни Фейсала аль-Мікдада. Крім того, під обмежувальні заходи потрапив командувач «Корпусу вартових ісламської революції» – командування БПЛА Повітряно-космічних сил Агаджані Саїд Ара Джані.

Санкції запроваджено і проти інших громадян Ірану. Усього у списку 300 імен фізичних осіб, більшість з яких – це громадяни РФ. Також санкції запроваджено ще проти 141 юридичної особи, серед яких компанії з Росії, Ірану, ОАЕ.