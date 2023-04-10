Зеленський ввів до складу Ставки міністра Камишіна

Президент України Володимир Зеленський ввів до персонального складу Ставки Верховного головнокомандувача міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна. Відповідний документ опубліковано на сайті Офісу президента.

Указ набирає чинності з дня опублікування.

27 лютого Олександр Камишін повідомив, що йде у відставку зі посади голови правління «Укрзалізниці», яку він очолював з серпня 2021 року.

У березні Верховна Рада призначила його міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.

Крім того, Володимир Зеленський призначив Олександра Камишіна своїм позаштатним радником.