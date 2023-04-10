У британській розвідці назвали ще одну «гарячу точку» на Донеччині

Протягом минулого тижня російські військові активізували танкові атаки навколо міста Мар’їнка, за 20 кілометрів від Донецька, воно стало ще однією «гарячою точкою» на фронті, повідомляє британська розвідка.

За інформацією Міністерства оборони Британії, бої за Мар’їнку точаться з 2014 року, місто дуже зруйноване внаслідок артилерійських перестрілок. Населений пункт важливий тим, що «контролює підходи до Донецька та ключову дорогу H15».

«Росія, як і раніше, приділяє першочергову увагу операціям у ширшому секторі Донецька, включаючи райони Мар’їнки та Авдіївки, витрачаючи значні ресурси для отримання мінімальної вигоди», – зазначають британські розвідки в своєму звіті.

5 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Польщі заявив, що ситуація в Бахмуті на Донеччині залишається найскладнішою на фронті, але українські сили перебувають у місті, а загарбники його не контролюють.

Водночас, за словами Зеленського, «якщо буде момент іще гарячіших подій і небезпека, що ми можемо втратити особовий склад через оточення, обов’язково будуть відповідні правильні рішення генерала на місці».