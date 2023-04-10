За добу 4 цивільних отримали поранення на Донеччині, двоє – на Харківщині

Четверо мирних жителів отримали поранення за добу в Донецькій області, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко вранці 10 квітня.

«За 9 квітня росіяни поранили чотирьох жителів Донеччини: двох у Дружківці, одного в Кураховому і одного в Костянтинівці. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», – заявив він.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про обстріли населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів області. Зокрема, 36-річний чоловік був госпіталізований у важкому стані із пораненнями внаслідок обстрілу села Караїчне Вовчанської громади.

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Крім того, одна людина підірвалася на міні, додав голова області:

«У селі Сніжківка Ізюмського району 38-річний цивільний чоловік на власному городі наступив на протипіхотну міну «Пелюстка». Госпіталізований з осколковими пораненнями».

Крім того, Херсонська ОВА повідомила про 78 обстрілів населених пунктів, за добу ніхто з цивільних не постраждав.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.