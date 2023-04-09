Армія РФ атакувала прикордонні райони Харківщини, є постраждалий – ОВА

Російські військові 9 квітня знову обстріляли прикордонні райони Харківщини, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

«Сьогодні під мінометним обстрілом перебувало село Караїчне Чугуївського району. Отримав серйозні травми цивільний чоловік приблизно 30 років», – розповів він.

За його словами, постраждалого чоловіка ушпиталили в важкому стані, зараз лікарі борються за його життя.

Крім того, Синєгубов зазначив, що під вогнем російських військових 9 квітня опинилося й місто Куп’янськ.

«Окупанти з РСЗВ обстрілювали житлові будинки та приватні території», – додав Синєгубов.

Російські війська регулярно обстрілюють Харківщину.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.