Армія РФ атакувала прикордонні райони Харківщини, є постраждалий – ОВА

Російські військові 9 квітня знову обстріляли прикордонні райони Харківщини, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
«Сьогодні під мінометним обстрілом перебувало село Караїчне Чугуївського району. Отримав серйозні травми цивільний чоловік приблизно 30 років», – розповів він.
За його словами, постраждалого чоловіка ушпиталили в важкому стані, зараз лікарі борються за його життя.
Крім того, Синєгубов зазначив, що під вогнем російських військових 9 квітня опинилося й місто Куп’янськ.
«Окупанти з РСЗВ обстрілювали житлові будинки та приватні території», – додав Синєгубов.
Російські війська регулярно обстрілюють Харківщину.
Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.
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