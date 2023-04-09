Армія РФ впродовж доби била по будинках на Донеччині, поранені люди – Кириленко

Російська армія впродовж доби 8 квітня обстрілювала житлові будинки в Донецькій області, повідомив голова місцевої ОВА Павло Кириленко.

«На Горлівському напрямку поранено дві людини: в Бахмуті та в Торецьку», – розповів він.

За інформацією місцевої влади, російські війська атакували житлові будинки в різних населених пунктах Донеччини, а саме:

на Донецькому напрямку пошкоджено дві багатоповерхівки у Красногорівці Мар’їнської громади та чотири приватні будинки в Гострому Курахівської громади – без жертв;

у Костянтинівській громаді пошкоджено будинок у Миколаївці;

на Лисичанському напрямку пошкоджено десять будинків у Званівці.

Війська РФ щодня атакують територію Донеччини. Впродовж доби 7 квітня через обстріли російської армії загинуло четверо жителів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.