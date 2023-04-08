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ОВА: на Донеччині за добу внаслідок обстрілів армії РФ загинуло четверо жителів

«За 7 квітня росіяни вбили чотирьох жителів Донеччини: трьох у Богородичному та одного у Торському. Ще одна людина в області дістала поранення»

Впродовж минулої доби 7 квітня через обстріли російської армії загинуло четверо жителів Донецької області, повідомив начальник місцевої ОВА Павло Кириленко.

«За 7 квітня росіяни вбили чотирьох жителів Донеччини: трьох у Богородичному та одного у Торському. Ще одна людина в області дістала поранення», – зазначив він.

Кириленко також зауважив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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