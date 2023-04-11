Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Політика

«Подвійні повноваження». Для чого Зеленський створив 19 нових військових адміністрацій у Запорізькій області?

Президент України Володимир Зеленський під час відвідування передових позицій українських військових у Запорізькій області, 27 березня 2023 року

Чому у Запорізькій області створили нові військові адміністрації? Навіщо вони потрібні для окупованих населених пунктів? Які переваги та недоліки мають військові адміністрації у своїй діяльності? Все це з’ясовував проєкт Радіо свобода «Новини Приазов’я».

  • Згідно з указом, у Василівському районі були створені Благовіщенська, Дніпрорудненська, Енергодарська, Кам’янсько-Дніпровська, Малобілозерська та Степногірська адміністрації. У Пологівському районі створили Воскресенську, Кам’янську, Камиш-Зорянську, Молочанську, Оріхівську, Преображенську, Розівську та Смирнівську адміністрації. У Мелітопольському районі утворені Новобогданівська та Плодородненська військові адміністрації, в Бердянському районі – Осипенківська, Софіївська та Чернігівська.

Оптимізація управління?

Депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко вважає, що створення військових адміністрацій у регіоні є необхідним кроком, оскільки спрощує ухвалення рішень у громадах під час війни.

Сергій Лишенко
Сергій Лишенко
Отримують цілу низку повноважень і мають можливість робити це швидше
Сергій Лишенко

«Більшість рішень ухвалюється колегіальним органом – відповідною радою. Провести засідання в умовах ведення бойових дій чи воєнного стану зазвичай досить проблематично, на тих територіях, які окуповані. На тих, які прилеглі до зони бойових дій, та сама ситуація. ВА (військові адміністрації – ред.) отримують цілу низку повноважень і мають можливість робити це швидше та ефективніше», – прокоментував політик «Новинам Приазовʼя».

Депутат пояснив, які питання потребують вирішення в громадах у випадку окупації. Передусім це стосується бюджетних установ і таких питань, як виплата зарплати, розірвання трудових відносин, а також надання комунальних послуг жителям окупованих територій.

Зруйнований внаслідок обстрілів в Оріхові житловий будинок, березень 2022 року
Зруйнований внаслідок обстрілів в Оріхові житловий будинок, березень 2022 року

«Наприклад, є селищна рада, будинки якої отримують електроенергію. Хтось має ухвалити рішення про припинення електропостачання, щоб в обленерго були підстави відімкнути ці території від електроенергії. Це або має бути централізоване рішення по всій державі, що ми не надаємо електроенергію на окуповані території, не надаємо воду. Наприклад, обласний водоканал відвантажує воду на окуповану територію, не отримуючи за це оплату. Або це має бути компетенція місцевих рад. Тепер це віднесли до компетенції ВЦА», – пояснив Лишенко.

Крім того, військові адміністрації замість органів місцевого самоврядування зможуть ухвалювати рішення, пов’язані з майновими питаннями, зазначив він.

«Банально – у школу потрапила ракета, вона зруйнована, там пошкоджена та знищена певна кількість майна. Воно перебуває на балансі, його необхідно тепер списати», – навів приклад депутат.

«Повністю скуті руки»

Станіслав Захаревич
Станіслав Захаревич

Один із новопризначених керівників військових адміністрацій – Станіслав Захаревич. Він є начальником Софіївської сільської військової адміністрації Бердянського району, що у Запорізькій області. Посадовець розповів «Новинам Приазов’я», що не всі депутати сільської ради виїхали з окупації. Через це виникли проблеми з вирішенням нагальних для громади питань.

«У нашій сільській раді – 22 депутати. Виїхали на територію, підконтрольну Україні, лише 6. Для ухвалення рішень необхідно щонайменше 12 голосів. Тобто якщо сільський голова, виконком дієздатні, можуть ухвалювати рішення та діяти, то сесія сільради фактично не виконує свого завдання. Востаннє сесія скликалася в середині лютого», – повідомив начальник ВА.

Через це робота громади була напівпаралізована, каже посадовець. Він наголосив, що в першу чергу вирішення потребує питання бюджету.

Ми не можемо ні реорганізувати структуру сільради, ні внести зміни у склад виконкому
Станіслав Захаревич

«Ми не можемо ухвалити жодної програми. Тобто у нас фактично повністю скуті руки. Ми не можемо ні реорганізувати структуру сільради, ні внести зміни у склад виконкому», – зазначив Захаревич.

Він також розповів, що на посаді начальника військової адміністрації буде впроваджувати та здійснювати заходів правового режиму воєнного стану, складати затвердження та виконання внесення змін до бюджету сільської ради, вирішувати питання евакуації населення тощо.

Переваги та недоліки

Політолог із Херсону Олександр Мошнягул зазначив, що створення військових адміністрацій має як переваги, так і недоліки.

Олександр Мошнягул
Олександр Мошнягул
Їм додаються певні військові повноваження
Олександр Мошнягул

«З одного боку, військові адміністрації здійснюють повноваження державних адміністрацій, але їм додаються певні військові повноваження – це сприяння армії в організації заходів з мобілізації населення, ресурсів, запровадження певного режиму роботи економіки, комендантської години та інших заходів, які передбачаються під час воєнного стану», – пояснив експерт.

За його словами, очільники військових адміністрацій можуть швидко, без додаткових процедур, ухвалювати кадрові рішення. Зокрема, начальнику ВА не треба витрачати час на проведення відповідних конкурсів для призначення на посаду тієї чи іншої людини.

«Він формує ту структуру, яка необхідна йому для виконання своїх повноважень», – зауважив Мошнягул.

Разом із цим політолог розповів, з якими проблемами стикаються військові адміністрації у Херсонській області. На думку політолога, схожа буде й у Запорізькій області.

Розбита обстрілами будівля в селищі Високопілля на Херсонщині
Розбита обстрілами будівля в селищі Високопілля на Херсонщині

«Перше – це брак ресурсів. Заходить військова адміністрація у звільнену громаду, коштів мало дуже, проблем дуже багато. На прикладі Херсонської області ми обраховуємо зараз збитки, нанесені воєнними діями. Вже департамент екології нарахував 40 мільярдів гривень», – повідомив він.

Крім того, у військових адміністрацій не завжди є розуміння реальних потреб громад від освіти до житлово-комунального господарства, зауважив політолог.

Люди не квапляться йти у військову адміністрацію, не вистачає зараз фахівців
Олександр Мошнягул

«Наприклад, освіта працює в режимі онлайн. Скільки закладів працює, скільки дітей, в якому стані програми знаходяться? Немає чіткого розуміння, в якому стані житлово-комунальне господарство, той же водоканал. Третій об’єктивний чинник – це брак кадрів. Люди не квапляться йти у військову адміністрацію, не вистачає зараз фахівців», – наголосив Мошнягул.

Створення військових адміністрацій зараз політолог називає вимушеною мірою. Він зазначив, що на територіях і в тих громадах, які страждають від бойових дій, там потрібні особливі умови управління. Але все це має тимчасовий характер – доки триває воєнний стан, підкреслив політолог.

Масштабна війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.

Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.

Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.

На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.

Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини.

11 листопада українські Сили оборони витіснили російські сили з Херсона.

Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей.

Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств та розслідуванні. РФ відкидає звинувачення у скоєнні воєнних злочинів.

Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були звільнені з-під російської окупації. Зокрема, на Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині.

З вересня 2022 року найзапекліші бої російсько-української війни ідуть на Донбасі.

Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило загибель 8 451 і поранення 14 156 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такими є дані організації від 24 лютого 2022 року до 2 квітня 2023-го.

  • Зображення 16x9

    Олена Бадюк

    Редактор вечірнього шоу на Радіо Крим.Реалії з червня 2019 року.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

ВИБІР ЧИТАЧІВ

1

Війська РФ відходять від лінії зіткнення на відстань, недосяжну для українських засобів ураження – Гуменюк 26602 views

2

ВР відправила у відставку голову Рахункової палати 11305 views

3

В результаті обміну з РФ повернулися 100 українських військових – ОПУ 8260 views

4

Маск відмовився видаляти допис Медведєва у Twitter про те, що «Україна зникне» 6923 views

5

Сирський про бої за Бахмут: армія РФ перейшла до «сирійської» тактики випаленої землі 5038 views

6

У Росії відбулося потужне виверження вулкана 3934 views

7

Парламент проголосував за поправку щодо повернення військовим виплат у 30 тис грн 3671 views

8

Данія до літа готується передати Україні близько 100 танків Leopard 1 і системи CAESAR 3464 views

9

Ексофіцер «ГРУ» перейшов на бік України і бере участь у створенні «Сибірського батальйону» 3445 views

10

У британській розвідці назвали ще одну «гарячу точку» на Донеччині 2838 views

ФОТО ТА ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG