Загроза атак дронів обмежує діяльність Чорноморського флоту Росії – британська розвідка

Розвідка Великої Британії прокоментувала останні повідомлення про атаки дронів у окупованому Криму – зведення оприлюднило Міністерство оборони 27 березня.

Йдеться про атаки 22 березня, зафіксовані в окупованому Севастополі.

«Навіть попри те, що нові атаки, ймовірно, не змогли пошкодити жодні військові активи, загроза БПЛА може обмежувати операції Чорноморського флоту Росії», – йдеться в повідомленні.

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За даними кореспондента проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, у Севастополі вранці 22 березня чули серію гучних вибухів. Морський пасажирський транспорт тимчасово не працював. Пізніше підконтрольний Росії голова Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що Чорноморський флот РФ був атакований трьома морськими дронами, але військові кораблі не постраждали.

Починаючи з серпня 2022 року, в Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках» і «роботою ППО». Сергій Аксьонов називав безпілотники «основною загрозою» для Криму. У жовтні 2022 року на Кримському (Керченському) мості стався вибух. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя закрито.