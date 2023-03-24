Окупаційна влада Криму заявила про навчання російської ППО на півострові

Призначений Москвою очільник Севастополя Михайло Развожаєв заявив про проведення навчань російської ППО на окупованому півострові.

«Зараз у районі Північного молу сили ППО проводять тренування. У місті все спокійно», – написав Развожаєв у Telegram.

Раніше вранці 24 березня Розводжаєв у відповідь на повідомлення жителів Севастополя про гучні вибухи у місті заявляв про «профілактичну роботу на користь ППДО (Протипідводно-диверсійне забезпечення – ред)».

Вранці 22 березня повідомлялося про серію гучних вибухів у Севастополі, після чого морський пасажирський транспорт припинив свою роботу. Окупаційна влада Криму казала, що Чорноморський флот РФ був атакований морськими дронами.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українським безпілотникам» та «роботою ППО».