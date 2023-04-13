Норвегія висилає 15 російських дипломатів – їх оголосили розвідниками під прикриттям

Норвегія оголосила персонами нон-ґрата 15 співробітників російського посольства в Осло. Їх вважають співробітниками розвідувальних служб, тепер дипломати мають залишити країну, повідомляється на сайті норвезького уряду.

Міністр закордонних справ країни Аннікен Гуйтфельдт назвала їх вислання «важливим кроком у протидії та зниженні рівня розвідувальної активності Росії».

Повідомлення називає Москву головним джерелом загрози шпигунства для Осло. Окремо зазначається, що країна «вітатиме» дипломатів із Росії, але не дозволятиме розвідці працювати під дипломатичним прикриттям.

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«Ми хочемо, аби Росія продовжувала мати робочу дипломатичну місію в Норвегії, але не будемо терпіти, аби дипломатичні місії використовувалися зловмисно для цілей прихованої розвідувальної діяльності», – заявила Гуйтфельдт.

У квітні 2022 року Норвегія вже оголошувала трьох російських дипломатів небажаними особами. Масові висилки співробітників російських диппредставництв, звинувачених у роботі на розвідку, розпочалися у європейських країнах після лютневого вторгнення в Україну.

Москва рішення на момент публікації новин не коментувала. Традиційно Росія відповідає на висилки дзеркально – у цьому випадку це може означати висилку 15 норвезьких дипломатів.