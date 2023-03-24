Таллінн висилає російського дипломата через «підрив безпеки Естонії»

Естонія вирішила видворити дипломата, який працює в посольстві Росії, через «підрив безпеки країни», повідомило міністерство закордонних справ Естонії.



«Дипломат, про якого йде мова, брав участь у прямому й активному підриві безпеки та конституційного ладу Естонії, поширюючи пропаганду, яка виправдовує військові дії Росії та викликаючи розкол в естонському суспільстві», – йдеться в заяві міністерства.



Цю особу було оголошено персоною нон грата після того, як було визнано, що її діяльність порушує Віденську конвенцію про дипломатичні відносини. Російський дипломат має залишити Естонію до 29 березня.

Москва наразі не коментувала цю заяву МЗС Естонії.

У січні МЗС Естонії повідомило послу Росії в Таллінні Володимиру Ліпаєву про необхідність до 1 лютого скоротити кількість співробітників російського посольства в країні – до восьми дипломатів і до 15 адміністративних, технічних та обслуговуючих працівників. Газета Postimees писала, що на той момент у російському посольстві в Таллінні працював 21 співробітник, який має статус дипломата.

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Як уточнив глава МЗС Естонії Урмаса Рейнсалу, головна мета естонської влади – домогтися дотримання принципу паритету в дипломатичних відносинах із Росією. Зараз у Росії працює вісім естонських дипломатів.